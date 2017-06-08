Google'ın yeni telefonu Google Pixel 2 için yayınlanan sızıntı görselleri telefonda Galaxy S8'de olduğu gibi çok ince bir çerçeve olduğunu gösteriyor.

Geçen senenin en başarılı telefonlarından birisini çıkartan Google’ın yeni telefonuna ait sızıntılar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Google Pixel 2 ismi ile çıkacak yeni cihaz hakkında gelen bilgiler, telefonun ekranının neredeyse çerçevesiz geleceği yönünde.

Google Pixel için yayınlanan görüntünün çok küçük olması nedeniyle tüm ayrıntıları ortaya koymak çok zor olsa da, telefonun genel hatları az çok belli oluyor. Google Pixel ve Pixel XL ile kıyaslandığında benzer özellikler sunan Pixel 2 sızıntısı, telefonun çift kamerayla geldiğini ve arka kısımda mat renklerde kapak tasarımını desteklediğini gösteriyor.

Donanım özelliklerine baktığımızda Qualcomm’un daha önce hiç kullanılmayan Snapdragon 836 yonga setini görüyoruz. Sızıntılar bu bilgileri işaret etse de, Snapdragon 836'nın henüz Qualcomm tarafından onaylanmadığını belirtelim. 16 megapiksellik çift arka kamera ile birlikte gelecek telefonun ön tarafında 8 megapiksellik bir kamera bekleniyor. Henüz elimizdeki bilgiler bunlarla sınırlı. Pixel 2 hakkında yeni bilgiler geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Google’ın kendi ürettiği ilk telefon serisi olan Google Pixel’in zaten çok şık duran tasarımına ufak detaylar dışında yeni özellikler eklemeyeceği düşünülüyor.