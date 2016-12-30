Size 2017 Önerimiz: 32 GB'lık Android Telefon Almayın

Android Nougat'ın yaygınlaşması ile akıllı telefon dünyasındaki dengeler değişiyor. Artık sınırlar eskisi kadar keskin değil ve 32 GB'lık dahili saklama alanı bile yeterli olmayabilir.

Yeni yılda pek çok amiral gemisi akıllı telefon satışa sunulacak. Şirketler şimdiden resmi duyurularda bulunuyor veya söylentilerin çıkmasına izin veriyor. Fakat 2017 yılı, 32 GB'lık Android telefonları satın almamanız gereken bir yıl olabilir.

Peki neden bu ifadeleri kullanıyoruz? İlk cevabımız Android Nougat. Android Nougat'a göre tasarlanan uygulamalar öncülerinden daha rafine ve karmaşık. Karmaşık ve rafine yapı ise daha çok megabyte ve gigabyte anlamına geliyor.

Maalesef her uygulama SD kart gibi dahili saklama alanı seçeneklerine aktarılamıyor. Google Play servisi sadece kendisi için 500 MB talep ediyor. Sıkça kullanılan üçüncü parti yazılımları da cömert değil. Facebook ve Snapchat'te 100-200 MB'lık saklama alanı gereksinimlerine tanık olabiliyoruz. Elimizden düşmeyen, popüler iletişim uygulamamız Whatsapp da, SD karta aktarılamıyor ve saklama alanı ihtiyacında pek cimri değil. Instagram, Twitter ve Chrome'un ön bellekte saklanan verilerini de göz ardı etmeyin. Chrome gibi uygulamaların dahili depolama alanına taşınamayacağını da aklımızda tutmalıyız.

Akıllı telefonların gelişmesi ile artık 4K Ultra HD fotoğraflar ve videolar çekebiliyoruz. Bunları saklamak her babayiğit telefonun harcı değil; Google Cloud gibi bir uygulamadan yardım alsanız dahi...

Amiral gemisi akıllı telefonları, çoğunlukla servis sağlayıcılardan uzun süreli kontratlar ile satın alıyoruz. Uygulamaların bu kadar hızlı geliştiği bir ortamda 32 GB'lık saklama alanı ne kadar yeterli olabilir?

Android Marshmallow kullanıyorsanız, 32 GB'lık dahili saklama alanı yeterli görünebilir ancak onlarca yeni özellikle donatılan Android N, Android O ve ötesi için epeyce fazlası gerekiyor.

Android Nougat, 5-6 GB ile kolayca yetinebilen bir işletim sistemi değil. İhtiyaç duyulan ve SD karta aktarılamayan uygulamalar ve güncellemeler ile bu rakam 10 GB seviyesini kolayca geride bırakabiliyor. Sony, acı gerçeği 2015 yılında öğrendi. M4 Aqua gibi modeller sadece 8 GB dahili saklama kapasitesine sahipti. Bu tür bir cihaza yüklenen işletim sistemi, size sadece 1.3 GB'lık alan bırakıyordu. Aynı anda Facebook, Twitter ve Instagram gibi temel uygulamaları yükleyince, ekranın sol köşesinde can sıkıcı bir ünlem işareti görmeye başlıyordunuz. Geleceğin uygulamaları ile benzer bir talihsizliğin, 32 GB'lık cihazların başına gelmesi kaçınılmaz.

Eğer orta-üst düzey bir telefon satın alıyorsanız ve beklentileriniz nispeten düşükse 32 GB sizin için yeterli. Ancak bir amiral gemisi satın alıyorsanız, 64 GB'lık modellerden şaşmayın.