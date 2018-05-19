Size Python’u Yalayıp Yutturacak 10 Dolarlık Eğitim Paketi

Bildiğiniz gibi geçmişten bu yana birçok yazılım dili mevcut. Ancak aralarından bazıları var ki güncelliğini hiç yitirmiyor. Bunlardan bir tanesi olan Python’u, önereceğimiz eğitim seti sayesinde yalayıp yutacaksınız.

Yazılım geliştirmenin ne zor olduğunu eminim ki hepiniz duymuşsunuzdur. Küçük bir virgül veya harf hatası, bütün programınızı mahvedebilir. Bir de aralarından öğrenmesi ve uygulaması keyifli olanlar vardır. Emeğinizin sonucunu aldınız mı, tüm yorgunluğunuz akıp gider. Bu bağlamda sizlere Python öğrenmeniz için mükemmel bir paket tanıtacağım. Şu an için 10 dolara alıcılarını bekleyen eğitim seti sayesinde, sizler programcılara taş çıkarır içerikler oluşturabileceksiniz.

Oldukça popüler ancak bir o kadar da disiplin gerektiren Python dili, geniş kitleler tarafından kullanılıyor. Öyle ki bu dili iyi bir şekilde bilmeniz, size yazılım alanındaki birçok işin kapılarını da aralayabilir.

Öte yandan bir diğer önemli konuda, yazılım dilinin İngilizce oluşudur. Python dâhil birçok yazılım dilinin İngilizce olması nedeniyle, Python’u en iyi öğrenme şekli de İngilizce eğitimler olarak gösterilir. Bu noktada eğitim setinin dilinin de İngilizce olduğunu söylememizde yarar var. İçerisinde 7 kurs ve 49 dersin bulunduğu donanımlı eğitim setine, siz de bağlantıya tıklayarak erişebilirsiniz.