Bu Cihazla Akıllı Telefon Bağımlılığından Kurtulabilirsiniz

Avusturyalı tasarımcının geliştirdiği Substitute Phone, iddia edilenlere göre kullanan kişileri akıllı telefon bağımlılığından kurtarabiliyor.

Akıllı telefonlarımızla pek çok işimizi hallediyor olsak bile, bu durumun bizlerde bir bağımlılık yarattığı gerçeği ile yüz yüzeyiz. Akıllı telefonlara o kadar alıştık ki, hiçbir sebep yokken bile elimiz telefona gidiyor.

Bu durum bazı insanlarda daha sınırlıyken, özellikle genç arkadaşlarımız başta olmak üzere, geniş bir kitle tarafında “neredeyse” hastalık derecesine geldi. Bu durumun farkına varan Avusturyalı tasarımcı Klemens Schillinger ise, bu olaya bir çözüm sunmaya başladı.

Tasarımcı, telefon bağımlılığını azaltmak için tıpkı akıllı telefon gibi gözüken, ancak üzerinde “meşe” gibi boncuklar yer alan Substitute Phone isimli bir eşya tasarladı. Bu fiziksel boncuklar sayesinde dokunmatik ekran bağımlılığının azaltılmasının sağlanacağını savunan Schillinger, 5 farklı modelde Substitute Phone çıkartacak.

Plastik gövdesiyle akıllı telefonları taklit eden ürünün içerisinde herhangi bir elektronik parça yok. Umberto Eco’nun piposunu ahşap bir çubukla değiştirerek sigara içmeyi bırakma yönteminin kendisinde esin kaynağı olduğunu kabul eden Schillinger, günümüzde sigara bırakmak için kullanılan elektronik sigara benzeri bir çözüm sunmak istemiş.

Schillinger kardeşimizin yapmaya çalıştığı şeyi güzel bulsam da bunun bir çözüm olacağını sanmıyorum. Benzeri bağımlılıklarda olduğu gibi kişinin bağımlı olduğunu kabul etmeme durumu, öncelikli olarak ürünü kullanmanın önüne geçecektir. Ürün kullanıldığında bile bunun mobil bağımlılığa engel olacağını sanmıyorum.

Peki, siz bu ürün hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce konuya çözüm olabilir mi?