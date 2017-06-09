T-E-L-E-P-O-R-T.me isimli internet sitesi, tek bir tuşla sizi sakinleşeceğiniz ve güzelliğine hayran olacağınız dünyadaki rasgele bir yere ışınlıyor.

Fırsat buldukça sizlere denk geldiğimiz basit yapılarına rağmen keyifli ve bir o kadar da ilginç internet sitelerini sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bu sefer sizlerle paylaşacağımız internet sitesi, tek bir butona tıkladığınızda sizi muhtemelen şu anda olmak isteyeceğiniz keyifli bir yere ışınıyor.

T-E-L-E-P-O-R-T.me uzantısına sahip olan bu siteye girdiğinizde öncelikle sizi yavaştan içine çeken bir ışınlanma efekti görüyorsunuz. Bir süre bu efekti kendinizi kaptırdıktan sonra zaten efekt size ekranın içine girdiğiniz hissiyatını veriyor ve 'TELEPORT' butonuna bastığınızda sizi dünyadaki rasgele bir yere ışınlıyor ancak bu yer sıradan bir yer olmuyor. Ya tarihi eser ya da görsel açıdan hoş görünen yerlerle sizi ışınlayan internet sitesinin temel amacı muhtemelen şu anda olmak isteyebileceğiniz yerleri tahmin etmek.

Dediğimiz gibi basit bir yapıya sahip olan bu internet sitesi aslında temel olarak Google Maps'i kullanıyor. Teleport butonuna bastığında ise sisteme eklenen koordinatlardan birine sizi gönderiyor ve 'Street View' özelliği sayesinde ışınlandığınız yerleri 360 derece olarak görebiliyorsunuz.

Bu ilginç internet sitesini deneyimlemek için sizi hemen şu bağlantıya alalım. Ayrıca siteyle ilgili yorumlarınızı da bekliyoruz! :)