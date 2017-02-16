Intel, mükemmel bir işlemci firması. Fakat iş kullanıcı tarafına gelince; Core i3, Core i5, Core i7 işlemci modelleri kafaları karıştırıyor. Eminim, en az bir defa bu terimleri duymuşsunuzdur. Peki bunlar ne anlama geliyorlar ve farklılıkları neler?

Intel, eskiden işlemci hızlarını saat hareketine indeksli bir şekilde adlandırıyordu. Örneğin 3.0 GHz bir CPU, 2.5’ten daha hızlıydı. Yeni çıkacak ürünlerin isminden, GHz’sine bakarak hangisinin daha hızlı olabileceğini anlayabiliyordunuz. Ancak firma bu isimlendirme biçimini değiştirdi ve “Core” ile hızı tanımlarken saat hızına endekslemeyi bıraktı.

Temel Farklılıklar

En basit anlamda i7 i5’ten, i5 de i3’den daha iyi diyebiliriz. Genel olarak daha düşük fiyatlı dizüstü bilgisayarlarda Core i3 bulunur. Bu, video izleyip sosyal medyaya giren bir kullanıcı için idealdir. Bilgisayarda orta halli işler yapan ve düşük sistem isteyen oyunlar için ise i5 ideal. Daha büyük bir bütçeye sahip ve video editleme gibi işlemler yapacak kişiler, i7’den şaşmamalı. Bunun yanında işlemci nesilleri de önemli. Mesela 7. nesil bir i3 işlemci, 5. nesil i5’ten daha fazla performans verebilir.

Gelelim “Core”un faydalarına. “Core” aslında çekirdek demek ve çok çekirdek sahibi bir işlemci, aynı anda birkaç programı rahatlıkla çalıştırabilir. Yani bir yandan izlediğiniz videoları işlerken, diğer yandan da antivirüs taraması yaptırabilirsiniz. Quad-core (dört çekirdekli) işlemciler, yüksek sistem isteyen oyuncular ve grafik programları kullananlar için olmazsa olmaz. Genellikle Core i3 işlemciler de, i5’ler gibi Hyper-Threading özelliğine sahipler. Ayrıca bazıları için “Turbo boost” özelliği mevcut. i7’ler ise 2’den 8’e dek değişen çekirdek sayılarıyla turbo boosting ve overclocking yeteneklerine sahipler.

Intel her işleme ve bütçenize göre işlemciler yapmış. Geriye sadece ihtiyacınızı belirleyip ona göre alışveriş yapmak kalıyor!