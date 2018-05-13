Malum, öğrenmenin sonu yok. İşimize yarasın veya yaramasın, ya da öğrencilik yıllarımızda sıkça tekrarladığımız gibi (günlük hayatta karşıma çıkacak mı, çıkmayacak mı) fazla bilginin göz çıkardığını henüz gören veya duyan da yok.

Hem ne demiş Sokrates? "Sadece bir iyi vardır: Bilgi! Sadece bir kötü vardır: Cehalet!" Bu yüzden, iyisi mi, biz en iyisi olabildiğince çok bilmeye-öğrenmeye gayret edelim... Ve işte, huzurlarınızda birbirinden tuhaf ve enteresan 12 bilgi.

1. Her sene ortalama 40.000 ABD vatandaşı, tuvaletler yüzünden yaralanmaktadır.

2. Ünlü aktör Nicolas Cage, bir keresinde evcil bir ahtapot satın almıştı. Zira bu ahtapotun oyunculuk yeteneğine katkıda bulunabileceğini düşünmüştü.

3. Sağlıklı bir erkekte, dünyadaki bütün kadınları hamile bırakabilecek kadar sperm mevcuttur.

4. Vatikan, kişi başına ortalama 74 litre şarap tüketimi ile dünyada en fazla şarap içilen ülkedir.

5. İnsan beyni, olumlu olanlardan daha çok olumsuz anıları anımsar. Bunun sebebi, beynin bir savunma mekanizması olarak kurduğu olumsuzluk eğilimidir.

6. Ölümünün ardından, Napoléon Bonaparte’ın penisi otopsi esnasında vücudundan çıkarıldı, müzede sergilendi ve 1970'lerde ise yaklaşık 2700 dolara satıldı.

7. Kellogg’s, 1907 yılında, mısır gevreğine yönelik tuhaf bir reklam kampanyası düzenlenmişti. Şayet bir kadın bakkala göz kırparsa, bakkal ona bir kutu mısır gevreğini ücretsiz olarak veriyordu.

8. Yapılan araştırmalar, erkeklerin ayrılık sonrası kadınlara kıyasla daha fazla duygusal acı hissettiğini gösteriyor.

9. Antik Roma'da erkekler, mahkemeye çıkarıldıklarında, doğru ifade verdiklerine ilişkin testislerinin üzerine yemin ederlerdi.

10. Güneş gözlüğü, insanların daha çekici görünmesini sağlar. Çünkü yumuşak hatlı bir yüzde keskin bir kemik yapısının bulunduğu izlenimini verir.

11. Kimi insanlar, yiyecekleri düşünürken, tıpkı seks esnasında olduğu gibi uyarılma hissi yaşarlar.

12. Okurken, insanlar bilinçli olarak hayali karakterlerin öz niteliklerini kendilerininmiş gibi ele almaya meyillidirler. Bu fenomene, 'deneyim-alma' denir.