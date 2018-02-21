Sizi Geleceğe Taşıyacak Giyilebilir Klavye: "Tap Keyboard"

Temel olarak "chording keyboard" ya da akorlu klavye olarak bilinen bir teknolojiyi, bluetooth bağlantısıyla kablosuz ve harekete duyarlı bir sisteme dönüştürerek ortaya çıkarılan "Tap Keyboard", bilim kurgu teknolojisini gerçek kılacak.

"Chording Keyboard" ya da "Akor Klavyesi" olarak bilinen teknolojiyi hiç duydunuz mu? Temel de farklı durumlar için geliştirilen bu klavye teknolojisi, tuş kombinasyon seçeneği sayesinde klavyede bulunan onlarca karakteri 4-5 tuşa indirgeyebilen müthiş bir teknoloji. Çok uzun zamandır hayatımızda olsa da bu teknolojinin en büyük problemi, ortalama kullanıcı için kafa karıştırıcı olması veya herkese pratik gelemiyor olması.

Ancak Tap isimli bir marka uzun bir süre önce tanıttığı ve sonunda piyasaya sürdüğü klavyesiyle, bu teknolojiyi yeniden gündeme getirmeye hazırlanıyor. Hem de adeta gelecek teknolojisi gibi gerçekleştirdiği ürün tasarımıyla. "Tap Keyboard" adı verilen ürün, parmaklarınızdaki hareketleri algılayarak akıllı telefonunuzu veya tabletinizi birkaç parmak hareketiyle kullanmanızı sağlıyor.

Kombinasyon sistemini kullanıcılara öğretmek için bir de oyun geliştiren "Tap Systems Inc.", ortalama bir kullanıcının bu klavyeyi 5 saat içerisinde akıcı bir şekilde kullanabileceğini vadediyor. Alfabeyi 8 sete bölerek, özel bir kombinasyon oluşturmuş olan(alfabe dışında nokta virgül gibi karakterler de dahi) Tap, aynı zamanda cihazın bir mobil kontrolör olarak da kullanılabileceğini iddia ediyor.

149.99 Dolar'a satılan bu cihaz (Shipping ücreti ile birlikte ülkemize 662 TL'ye getirtebiliyorsunuz), şimdilik biraz pahalı olsa da cihaz daha ilk versiyon. Tap Systems Inc cihazın ileride programlanabilir olacağını ve daha büyük bir özgürlükle kullanılabileceğini de iddia ediyor. Bu arada cihazı Bluetooth bağlantısı olan Android Jelly Bean 4.3 ve üstü, iOS 9 ve üstü, Mas OS X Yosemite versiyonu ve üstü ya da Windows 8.1 ve üstü tüm cihazlarda çalıştırabiliyorsunuz.

Yani temel olarak sadece bir mobil kontrolör veya klavye değil. 45 mAh'lık bataryaya sahip ürün bir de yanında 370 mAh'lık bataryaya sahip şarj kılıfı ile birlikte geliyor. Ayrıca cihazın bataryasının yaklaşık 8 saatlik bir kullanımı karşıladığını da belirtelim. Cihazı satın almak ve daha fazla bilgi almak için buradaki bağlantıdan faydalanabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Böyle bir cihazı kullanmak ister miydiniz?