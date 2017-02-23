Hız Kameralarından Kaçınmak İçin 5 Android  Uygulama

Araba kullanırken en büyük baş belalarından biri hız kameraları. Hem güvenli hem de trafik kurallarına uygun ve ceza almadan sürüş keyfi için 4 uygulama önerimiz var!

Güvenli ve sorumlu bir şekilde araç kullanmak önemli. Fakat yolun şartlarını bilmek, işimizi kolaylaştırıyor. Özellikle hız tutkunları için; hız kameralarına, ani trafik sıkışmalarına, virajlara ve hız limitlerine uyum sağlamak çok zor. Ceza yemeden ve sürüş kefinizi bozmadan bu durumları atlatabilirsiniz. Cebimizdeki akıllı telefonlar bu tip tuzaklardan korunmamızı sağlayabilir. İşte bu konuda kolaylık sağlayacak 4 Android uygulama.

1-CamSam

CamSam akıllı telefonunuzu bir hız kamerası alarm sistemine dönüştürüyor. Uygulama içinde dünya çapında 60.000’den fazla hız kamerasının bilgisi var. Sizi radar tuzaklarından koruyor. Çevrimiçi ve çevrimdışı moda sabit. Mesafe ve yön göstergeleri mevcut. Uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.

2-Radardroid Lite

Radaroid, veritabanındaki sabit veya hareketli bir kameraya yaklaşıldığında uyarı veriyor. Uygulamanın profesyonel sürümü, telefonunuzda arka plan hizmeti olarak çalışıyor ve siz bir yandan müzik dinlerken öte yandan navigasyon hizmeti almanıza izin veriyor. Uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.

3-TomTom Speed Cameras

Bu uygulama her türlü hız kamerası ve trafik sıkışıklığı için uyarılar sunuyor. Veriler ve mobil kameralar, yaklaşık 5 milyondan fazla sürücünün kullandığı bir topluluk tarafından üretiliyor. Sabit kamera bilgileri ise TomTom ekibi tarafından kontrol ediliyor. Uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.

4-Speed Camera Radar Pro

SCR Pro yukarıdaki uygulamaların ana özelliklerini kapsıyor. Dünya çapında 140.000’den fazla mobil hız kamerası tuzağının bilgisi uygulama veritabanında kayıtlı. Harita ve radar görünüm modları, otomatik yakınlaştırma ve rotasyonu eşleştirme özellikleri gayet kullanışlu. Uygulama sesli uyarıları da destekliyor. Uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.