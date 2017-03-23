28 Gün Sonra filmindeki sahneleri hatırlayın; bir zombi saldırısı, sanırım başımıza gelmesini isteyeceğimiz son şey olurdu. Filmler, diziler bu konuyu sıklıkla işliyorlar. Peki böyle bir durumla karşılaşırsak nasıl hayatta kalırız? Bu evlerde yaşayabilecek kadar zenginseniz, canınızı kurtarmak konusunda endişe etmenize gerek yok.

Bir zombi istilası olması fikrinden kendimizi alamıyoruz. Zombiler hakkında ne kadar TV dizisi veya film olsa da, bunlar sadece hayal gücümüzü alevlendirmekten başka bir etki yapmıyorlar. Belki de kıyamet senaryolarına düşkünlük, genlerimizle birlikte gelen bir özelliktir. İşte kıyamet senaryolarını fazla ciddiye almış insanların yaptırdığı, eğer bir zombi istilası olursa sağ kurtulabileceğiniz 10 ev.

1-Wolf Trap Deniz Feneri

Zombiler yüzebilir mi? Sanmıyorum. Chesapeake Koyu’nda bulunan bu üç yatak odalı, zombi geçirmez deniz feneri sanki bir felaket durumu için yapılmış. Eğer yüzebilseler bile, eve tırmanamayacakları kesin.

2-Güvenli Ev

Los Angeles’taki bu evin değeri 5.5 milyon dolar. “Safe House” yani “Güvenli Ev” ismi verilen bu ev bir tepenin üzerinde, 360 derece camla kaplı. Yani size doğru gelen zombileri her yönden görebileceksiniz. İçinde panik odaları ve birbirinden ayrılan gizli bölmelerle bezenmiş evde, zombilerin size ulaşması pek de mümkün değil.

3-Silo Evler

İlk olarak Soğuk Savaş döneminde bir nükleer saldırıya karşı yapılan silolar, günümüzde satışa çıkmış durumda. Bir zombi istilası olması durumunda sizi kurtarabilir. ABD hükümeti bunları satışa çıkardı, her birinin fiyatı 750.000 dolar. Üst kısımda lüks bir ev mevcut. Ancak evin altında, metrelerce aşağıda gömülü olan dev bir barınak var.

4-KWK Promes

Zombilerden sizi kesinlikle koruyacak olan Promes isimli bu eve aslında kale desek de yeridir. Polonyalı bir inşaat firması olan KWK tarafından yapılan bu evler, ilk bakıldığında camları olan modern bir görünüme sahipler. Ancak tek bir düğme ile bu camlar tıpkı yapının diğer kısmı gibi taş bloklarla kapanıyor. Sonuç olarak zombilerin karşısına dümdüz duvarları ile küp şeklinde bir kaya parçası olarak çıkıyorlar. Bu evin bir fiyatı yok, firmayı özel olarak arayıp fiyat almanız gerekiyor. Bunun için gerçekten çok zengin olmalısınız.

5-Sandy Cay

Bahamalarda yer alan 32 kilometrelik adacık, hem tatil yapmak hem de zombilerden kaçmak için ideal. 8 milyon dolarlık bu ada, içinde birçok tesisi barındırıyor. Adada ufak bir gemi filosu ve kendi su üretim tesisi bile mevcut. Bu adaya sabipseniz zombilerden kormanıza lüzum yok!

6-Ev Ada

“House Island” yani “Ev Ada” isimli bu ada da Sandy Cay gibi zombilerden korunmak için uygun bir mekan. Sandy Cay kadar gelişmiş tesisleri olmasa da, içinde eski zamanlardan kalma, toplarla donanmış bir kale mevcut. Adanın fiyatı 7 milyon dolar.

7-Bluegrass Kalesi

30 milyon dolarınız varsa burayı satın alabilirsiniz. ABD’nin Kentucky eyaletinde bulunan, sahibinin Orta Çağ kalelerine benzer mimariyle yaptırdığı lüks yapı Bluegrass Kalesi, sizi zombilerden koruyabilir. Yapının içinde havuz, tenis kortu, hatta bir at çiftliği bile var.

8-Rincon’un Kalesi

Porto Riko’daki bu kalemsi yapı, 2.4 milyon dolarlık bir fiyata sahip. Ancak burası kendi elektriğinizi üretebileceğiniz güneş panellerinden tutun da kendi kaynak suyuna dek tüm temel ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bir yer.

9-Göl Kale

“Lake Castle” isimli bu kale ufak bir gölle çevrili. Fiyatı 12.8 milyon dolar. Miami’de bulunan bu şatomsu ev, sizin ve tüm ailenizin bir zombi istilasından sağ kurtulmanızı sağlayabilir. 4 yanı sularla çevrili bu devasa ev gerçekten büyüleyici.

10-Ark Oteli

Ark oteli, yeryüzünde zombilere karşı en dayanıklı mekanlardan biri. Henüz hala tasarım aşamasında. Ancak kendi yiyeceğinizi, havanızı, elektriğinizi bile üretebileceğiniz bir yer. Ayrıca sel gibi durumlardan da etkilenmiyor. Suların ortasında dahi kalsanız, eğer bu otelin sakini olacak kadar paranız varsa hayatınız kurtulabilir.