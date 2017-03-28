Sizi Uyandırmadan Rahat Etmeyen Uygulama: I Can't Wake Up

Eğer ertesi gün çok önemli bir işiniz varsa ve uyanmakta zorluk çeken biriyseniz, bu "işkenceci" uygulama tam da sizin kaleminiz olabilir.

Bazı rüyalar çok gerçekçidir. Rüyanızda acilen havalimanına ulaşmak veya işinizdeki çok önemli bir görevi tamamlamak üzere olabilirsiniz. Superman olup dünyayı kurtarmakla uğraşabilirsiniz. Ya da uyumayı çok seviyorsunuzdur. Alarm çaldığında onu ertelemek ilk refleksiniz olur.

Peki ya o gün çok önemli ve uygun zamanlama gerektiren bir işiniz varsa? Bu yüzden sizi uyandırana kadar vazgeçmeyecek bir alarmlı saat uygulamasına ihtiyacınız. var. Bu uygulamanın ismi I Can't Wake Up ve Android ile iOS sürümleri mevcut. Nasıl ayarladığınıza bağlı olarak, mevcut çalar saatinizin çok daha etkili bir sürümüdür. Alarm çaldığında karşınızda bir bulmaca bulursunuz. Yapboz üzerinde çalışmaya başladığınızda alarmın sesi yavaşlar.

Uygulamanın sekiz farklı işlevi var. Günlük hayatta genel olarak kullanılan altı uygulama mevcut. Eğer gerçekten yataktan kalkmanız gerekiyorsa(ucunda patrondan ağır bir azar veya kovulma olabilir) büyük silahlardan faydalanın: Barkod işlemi. Uygulama istediği barkodu taramadıktan sonra dinlenmenize izin vermez. Kitaptaki, şampuan şişesindeki veya alışveriş fişindeki barkodu taramayı tercih edebilirsiniz. Üstelik zihninizi canlandırmak için bulmacaların da zorluk ayarı vardır; bu nedenle 4x4 karede bellek oyunları oynamak yerine 5x6 kareleri tercih edebilirsiniz. Pek çok mevcut bulmacayı videoda görmeniz mümkün.