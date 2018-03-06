Sızıntı: Apple, iTunes’un Fişini Çekiyor mu?

Apple'ın sevilmeyen uygulaması iTunes, yolun sonuna gelmek üzere. Apple, iTunes'un fişini çekebilir.

Apple, gelecekte iTunes'un fişini çekmeyi planlıyor olabilir. Müzik endüstrisindeki bazı kişilere gönderdiği e-postada iTunes LP'lerini yakında sonlandıracağını duyuran Apple, içerik üreticilerinin iTunes ile işbirliği yaparak yeni projeler üretmesini sağlayan bu imkanı neden sonlandırıyor bilmiyoruz. iTunes LP hakkında tüm detaylara Apple'ın resmi sitesinden ulaşabilirsiniz. Apple'ın bu hareketi, iTunes'u tamamen ortadan kaldırmak için bir hazırlık olabilir.

iTunes'un Fişini Çekmenin Zamanı Geldi mi?

Yılların programı iTunes artık insanlarda heyecan uyandırmadığı gibi, hiçbir yenilik de sunmuyor. Modası geçmiş ve kullanışsız arayüzü ile, azımsanmayacak bir kitlenin hiç sevmediği iTunes'un sonu yaklaşıyor. Müzik satın alma yerine abonelik hizmetlerinin trend olduğu bu dönemde, iTunes'un kullanıcı sayısı ciddi derecede azaldı.

Bazı tahminlerde, 2020 yılında 221 milyondan fazla insanın müzik aboneliği kullanacağı ön görülüyor. Şu an 106 milyon civarındaki kullanıcı sayısı, 2 yılda 2 katına çıkacak. Apple'ın müzik abonelik servisi Apple Music, Spotify ile sıkı bir rekabet içerisinde. iTunes'u ortadan kaldırıp tamamen Apple Music'e yoğunlaşması muhtemel olan Apple, bu şekilde en yüksek abone sayısına sahip olmayı hedefliyor. Apple Music, her ay %5 oranında büyüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce iTunes'un fişini çekmenin zamanı geldi mi? Günümüzün trendi olan müzik abonelik servisleri, satın alma seçeneğini tamamen ortadan kaldırabilir mi?