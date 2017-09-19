Sızıntı Manyağı İkinci Dalga: Huawei Mate 10 Tekrar Göründü!

Huawei'nin yen canavarı olarak tanımlayabileceğimiz akıllı telefonu Mate 10, ikinci kez kamera karşısında poz verdi.

Huawei'nin Mate serisi akıllı telefonları her zaman ince çerçevelere sahip olmuşlardır. Yeni nesil Mate 10'da bu trendi sürdürüyor. Cihazın fotoğrafı bu kez güvenilir "sızdırıcı" @evleaks'ten geldi.

Jilet gibi ince yan çerçevelere sahip olan akıllı telefon üstte ve altta küçük ama süper küçük olmayan simetrik çerçevelere sahip. Ekran konusunda kesin bir şey söylemek mümkün değil çünkü bildiğiniz üzere cihazın üç farklı varyantı olması bekleniyor.

En üst model Mate 10 Pro, 5.9 inçlik QHD çözünürlüklü bir AMOLED panele sahip olacakken taban model olan Mate 10 1080p çözünürlüklü bir IPS panel kullanacak. Hatta şu aralar gelen sızıntılara göre cihazın bir de Lite versiyonunun olması mümkün olarak görülüyor.

Cihazın arka tarafından bir fotoğraf olmamasına rağmen orada göreceğimiz şeyler konusunda pek bir sürpriz beklemmiyoruz. Leica'nın yeni nesil çift kamera kurulumu ve söylentiler doğru çıkarsa bu kameralardan en az biri f/1,6 diyafram açıklığına sahip olacak. Cihazın içinde ona gücünü verecek olan çipsetin Yapay Zeka destekli Kirin 970'ten başkası olmasını beklemiyoruz.