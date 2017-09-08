Huawei'nin bu yıl çıkaracağı ikinci amiral gemisi olacak olan Mate 10 modeli ilk kez kanlı canlı görüntülendi.

Daha dün Huawei'nin yeni akıllı telefonunun dizayn görselleri sızdırılmış ve biz de bunları sizlere aktarmıştık. Bu görseller soğumadan şimdi de telefonun gerçek çalışır halinden bir fotoğraf ile karşı karşıyayız.

Üstte yer alan görselde şimdiye kadar söylentilerin etrafında dolaştığı uçtan uca "kısmen" çerçevesiz ekranlı Mate 10 görünüyor. Cihazın ön tarafında herhangi bir buton, dünkü tasarım sızıntısının aksine, bulunmuyor. Muhtemelen yine arka tarafa konumlandırılmış bir parmak izi okuyucu göreceğiz.

Huawei Mate 9'un da ön tarafında tuş olmadığını bildiğimizden fotoğrafın gerçek olma ihtimali çok yüksek. Bunun yanında cihazın normal ve Pro olmak üzere iki farklı versiyonla çıkma ihtimali de mevcut. Eğer böyle bir durum gerçekliğe kavuşursa sizlerle en hızlı şekilde paylaşacağız.

Cihaz hakkında şimdiye kadar bildiğimiz detaylar kısıtlı. Huawei'nin yeni tanıttığı cihaz üzerinde yapay zeka sistemlerine destek sunan Kirin 970 işlemcisini taşıyacağını bildiğimiz ürün 16 Ekim'de Almanya, Münih'de tanıtılacak.