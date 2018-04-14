Apple'ın Gold iPhone X Telefonunun Görseli Sızdırıldı

Apple, Federal İletişim Komisyonu (FCC) ile yeni Gold iPhone X görsellerini paylaştıktan sonra sızıntı gerçekleşti.

Daha önceki haberimizde belirtmiş olduğumuz gibi Apple, sızıntı yapmak isteyen 29 çalışanını yakaladı ve bunlardan 12’sini işten atıp tutuklatma kararı çıkarttırdı. Ancak bu sert göz dağı ve yazılı uyarılar, gerçekleşen Gold iPhone X görseli sızıntısının önüne geçmeye yetmedi. Çünkü sızıntı farklı bir kaynaktan gerçekleşti.

Henüz dikkat çeken amiral gemisi telefonun yeni rengiyle ilgili açıklama yapmayan Apple, bilgileri Federal İletişim Komisyonu (FCC) ile paylaştıktan sonra sızıntı gerçekleşti. 9to5Mac tarafından paylaşılan görsellere göre iPhone X’un altın sarısı renginin çerçevesi siyah renkte olacak. Burada şaşırtıcı olan şeyse iPhone 8’in altın rengi modelinde beyaz çerçeve kullanılacak olması.

İnternette paylaşılan iPhone X görsellerine Apple’dan resmi açıklama gelene kadar kimse inanmamıştı. Ancak Apple yaptığı açıklamada ürettikleri yeni renk seçeneğinin görseldeki gibi olacağını doğruladı. Bu durum bizlere, ne kadar sert önlemler alınırsa alınsın sızıntı haberlerinin her zaman gerçekleşebileceğini gösteriyor.