Sızıntı Var: Popüler Şirketlerin Belalısı OnePlus 5 de Çift Kamerayla Geliyor!

Beklenen amiral gemi katilinden yeni haberler var; çift kameranın yanı sıra cihazın ön yüzünde bulunacak bir parmak izi okuyucusu ekran altına gizlenebilir.

Çok beklenen OnePlus 5, akıllı telefon dünyasının bugün en önemli konularından biriydi. Resmi duyurusuna kısa bir vakit kalan cihaz hakkında her geçen gün farklı detaylar ortaya çıkıyor.

Raporlar ve spekülasyonlar öncekilere kıyasla daha iyi kamera ve işlemci hakkında yürütülürken, internete sızmış bazı görüntüler farklı iddiaları gündeme getirdi. India Today Tech tarafından aktarılan görüntüler, prototip sürecini gözler önüne seriyor. Resmi duyuruya yaklaştığımızı da hesaba katarsak, görüntülerin doğruluk payı oldukça yüksek gibi duruyor.

OnePlus'ın arka yüzünde çift objektifli bir kamera yerleştirmesi, görüntülere ve son dönemin amiral gemi akımına göre kuvvetle muhtemel. Arka kameranın altında parmak izi sensörünün olmaması, Çinli şirketin daha yenilikçi bir çözüm getireceğinin güçlü bir ispatı olabilir.

Belki de OnePlus 5, ekranın altında bir parmak izi algılayıcısı gizleyecektir. Konuyla ilgili olarak "amiral gemisi katili", bilinmeyen çözünürlüğe sahip bir 5,5 inç ekranla gelecek. Bunun yanı sıra Qualcomm Snapdragon 835 işlemcisinden mahrum kalmayacağını belirtelim. RAM miktarı büyük olasılıkla 6GB olarak belirlenecek ve OnePlus'ın müşterilere 64GB ve 128GB arasında depolama alanı için seçim şansı sunmasına kesin gözüyle bakıyoruz.

Tasarımlardaki diğer değişiklik ise arkadaki anten hatlarının gözükmemesi. Büyük firmalar amiral gemilerinin tasarımındaki en büyük sorun olan anten hatlarını ortadan kaldırmak için bir türlü sistem oturtamadılar. OnePlus bunu başarırsa, en büyük alternatifler arasındaki yerini perçinleyecektir.

Haziran ayı içerisinde daha detaylı bilgilere ulaşacağımızı hatırlatarak yazının sonuna gelelim. OnePlus 5 için bizi takip etmeyi unutmayın :)