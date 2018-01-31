Sızıntılara Dayanarak Oluşturulan Nokia 10 Tasarım Videosu!

Concept Creator, çevrimiçi olarak paylaşılan sızıntılardan yola çıkarak Nokia 10'un nasıl bir akıllı telefon olabileceğini hayal etti ve YouTube kanalında muhteşem bir Nokia 10 tasarım videosu yayınladı.

Akıllı telefon endüstrisi, geçtiğimiz yılın sonunda HMD Global’in Nokia 9 adında yeni bir amiral gemisi tanıtmasını bekliyordu fakat bu gerçekleşmedi. Nokia 9, beklentileri bu yıl yerini Nokia 10’a bırakmıştı ki geçtiğimiz hafta çıkan Nokia 10'un teknik çizimleri, bu cihazı MWC 2018’de göreceğimiz ihtimalini güçlendirmişti.

Concept Creator, ortaya çıkan Nokia 10 teknik çizimlerinden yola çıkarak Nokia 10’u hayal etti, tasarladı ve tasarımını YouTube kanalında paylaştı. Metal-cam alaşımlı bir tasarıma sahip olan Nokia 10, şu ana kadar tanıtılmış en şık Nokia telefon olabilir. Özellikle parmak izi tarayıcı ve arka kamerayı çevreleyen metal çerçevelerin çizgileri cihaza oldukça hoş bir görünüm katıyor.

Cihazın arkasında oldukça büyük bir kamera oreosu bulunuyor. Oldukça büyük bu modülün altında Zeiss marka lenle güçlendirilmiş iki adet kamera ve dört renkli gerçek ton LED flaş bulunuyor. Kamera oreosunun hemen altında yine yuvarlak şeklinde bir parmak izi tarayıcı bulunuyor. Onun altında ise sade bir Nokia logosu görünüyor.

Cihazın önüne baktığımızda ise neredeyse hiç yan çerçeve bulunmadığını görüyoruz. Alt ve üst çerçeveler de kabul edilebilecek seviyede inceltilmiş durumda. Bu çerçevelerde bulunan çift ön kamera ve çift hoparlör, kalınlığı sorun etmememizi sağlıyor. Cihazın 3.5mm kulaklık girişi üst kısımda, USB Type-C girişi ise klasik bir şekilde altta bulunuyor.

Concept Creator, yayınladığı tasarım videosu ile Nokia 10’a olan beklentileri bir miktar arttırmış olabilir. Bu nedenle bu videonun bir sızıntı değil hayali bir tasarım içerdiğini hatırlatmakta fayda var. HMD Global’in nasıl bir Nokia 10 üzerinde çalıştığı ise şu an için hala bir merak konusu.