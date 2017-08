Game of Thrones Tarihinin En Çok İzlenen Bölümü

Game of Thrones'un geçen hafta sızdırılan bölümü ilginç bir şekilde Game of Thrones tarihinin en çok izlenen bölümü olmayı başardı. Birçok kişiye göre en iyi GOT bölümü olduğu belirtilen The Spoils War'un bu başarısından dolayı HBO'yu tebrik ediyoruz.

Game of Thrones’un geçen hafta yaşanan sızıntısı gerek HBO’yu gerekse de seriyi severek izleyen takipçilerini çok üzmüştü. Bizim de korsana hayır dediğimiz ve 360p izlenmeyecek kadar güzel bir dizi olarak belirttiğimiz Game of Thrones’dan beklenen başarı sonunda elde edildi. HBO’nun yaptığı açıklamaya göre tüm Game of Thrones tarihinin en çok izlenen bölümü "The Spoilds of War" oldu. 10.200.000 insan tarafından izlendiği açıklanan dizide bu sayıya HBO dışındaki internet izleyicileri katılmıyor. Eğer tüm internet izleyicileri bu sayıya katılsaydı, çok rahat bir şekilde 100 milyonu geçmiş olacağına inanıyoruz. Bu başarı ile birlikte hackerlar, dizinin tüm bölümlerini ellerinde bulundurduklarını iddia ediyorlar. Eğer HBO bunun için para ödemezse -ki ödeyeceklerine dair söylentiler var- dizinin diğer bölümleri de zamanından önce yayınlanacak. Hackerların bu çabasına rağmen gördüğümüz kadarıyla en azından belirli bir kitle diziyi doğru yollardan izlemeye devam ediyor. Yine de hackerların sinirlenerek kalan 3 bölümü aynı anda yayınlaması HBO’ya büyük darbe vurabilir. İLGİLİ HABER HBO Çok Dertli: Game of Thrones'un 4. Bölümünden Sonra Şimdi de E-postalar Çalındı! Muhteşem bir bölümü geride bıraksak da yeni bölümlerde bu bölümün izlenmelerini geçecek yeni bölümler gelecektir. Her sene hayran kitlesini katlayarak ilerleyen Game of Thrones, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de son derece başarılı işler ortaya koyuyor.

