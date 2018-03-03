E-Mail Hesabınız Güvende mi: Kontrol Edebilirsiniz!

Sizler de İngiltere Ve Avustralya Siber Güvenlik Merkezlerinin takip ettiği siteden e-mail hesabınızın reklam veya kötü amaçlı nedenlerle kullanılmak üzere başka kişilerin eline geçip geçmediğini öğrenebilirsiniz.

Farklı sitelerde üyelik oluştururken genellikle e-mail hesabınızı girmeniz ve bunu doğrulamanız istenir. Daha sonra ihale ile satmak veya güvenlik açıkları gibi olaylar sonucu hesap adlarınız başka kişilerin eline geçebiliyor. Bu durum genellikle çok fazla reklam maili almanıza yol açsa da, bazen hacklenme gibi durumlar olabiliyor.

İngiltere ve Avustralya’daki Siber Güvenlik Merkezleri Have I Been Pwned sitesinden mail adreslerini kontrol ederek bu durumla ilgili bilgi alıyorlar. Buradaki linkten siteye girdikten sonra tek yapmanız gereken mail adresinizi yazmak. Kontrol işlemleri tamamen ücretsiz, ancak isterseniz topluluğa bağış yapabilir veya otomatik kontrol için ödeme gerçekleştirebilirsiniz.

Daha önce ülkelerde bu kontroller her hesap uzantısı için ayrı ayrı gerçekleştiriliyordu. Ancak İngiltere ve Avustralya Siber ​​Güvenlik Merkezleri herhangi bir .gov.uk veya .gov.au alanını arayabilmesi için bu hizmeti özel olarak ayarladı ayarladı. Bu sayede hükümetler tek bir alan uzantısı yazarak her departman için ayrı ayrı arama yapmadan güvenliklerini denetliyorlar.

Yukarıdaki resimde kontrolünü sağlamış olduğum hesap, bir video paylaşım platformu olan Dailymotion sitesinde, Ekim 2016 da gerçekleşen saldırı sonucu 85 milyon kullanıcı hesabıyla birlikte ortaya çıkmış. Hesabınız bir kere bu tarz açıklardan ve ihalelerden dolayı paylaşıldıysa, tek çareniz yeni bir hesap oluşturmak. Aksi taktirde hacklenmeseniz dahi spam maillerinden kurtulmak için anti spam korumaları kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Daha önce paylaştığım hesapta ise herhangi bir güvenlik açığı bulunmuyor. Peki, sizin mail adresiniz düşündüğünüz gibi güvende mi?