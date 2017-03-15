Şizofreninin Sebebi Bulunmuş Olabilir!

Şizofreni hastalığının sebebi ile alakalı yeni bulgular ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar, şizofreni hastalığının teşhisini koyabilir.

Şizofreni hastalığını duyduğunuzu düşünüyorum. Hastalığın sebebi henüz bulunamadığı için bu hastalığa maruz kalan insanlar, bütün yaşamları boyunca bu hastalıkla mücadele etmek zorunda kalabiliyorlar. Dünyanın en iyi filmlerinden birisi olarak gösterilen, bir Russel Crowe klasiği olan “Akıl Oyunları” filminde, şizofreni hastası olan birisini görmüştük. Şizofreni hastalığını merak eden ve kaliteli bir film izlemek isteyenler için muhteşem bir tercih olabileceğini söyleyebilirim. Akıl Oyunları’nı izleyen insanlar, genelde en beğendiği filmler listesine alıyorlar. (bkz: ben)

Konumuza dönelim, çözümü bir türlü bulunamayan şizofreni hastalığı için yeni bir yol bulundu. Şizofreni çok az rastlanan bir rahatsızlık değil, her yüz kişiden birisinin şizofreni hastası olduğu düşünülüyor. Yalnızca ülkemizde 600.000 şizofren hastasının bulunduğu düşünülüyor. Hastalık sırasında kişi, sanrı ve halüsinasyonlar görüyor. Genelde ergenlik döneminde ortaya çıkıyor ve ömür boyu sürebiliyor. Hastalıkla ilgili birçok ilaç çıkmasına rağmen bu vakaların yalnızca yüzde yirmisi başarıya ulaşmış durumda.

Şizofreni hastalığının nasıl başladığını anlamak ve yeni bir ilaç yaratmak için birçok araştırmacı çalışıyor. Yeni yapılan testlerde hastaların genetik çeşitlilik, bilişsel işlev, biyokimyasal anormallikler, beyin yapısı ve fonksiyonları test ediliyor. Bu sonuçlar sağlıklı kontroller ile karşılaştırılıyor, bu sayede sorunun nerede yaşandığı bulunmaya çalışılıyor.

İlk bulgulara göre, şizofreninin gelişme olasılığı GABA düzeyinin düşmesinden kaynaklanıyor olabilir. Hastalıklı kontrollerde GABA düzeyi daha azken, sağlıklı kontrollerde bu düzey daha yüksek. GABA konsantrasyonu azalmaya devam ederse, çok daha şiddetli belirtiler ortaya çıkabiliyor. GABA’nın düşmesi ile sinyal iletiminin yüzde 90’ı kaybedilebiliyor. Yeni bulguların ortaya çıkmaya devam ettiğini belirtebilirim. Bu bulgularla birlikte bilim insanları, şizofreni hastalığını dengeleyebilecek bir ilaç geliştirebilirler. İlerleyen günlerde böyle güzel haberleri vermeyi diliyorum ancak şu an için böyle bir durum ne yazık ki yok.