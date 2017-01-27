GoPro’nun uygun fiyatlı alternatifi olarak dikkat çeken SJCAM’in SJ6 Legend modeline ilgi arttı

Tüm dünyada aksiyon kamerası denilince akla gelen marka olan GoPro, kaliteli ürünleriyle dikkat çekiyor olsa da özellikle ülkemizde yüksek fiyatlarla satılması sebebiyle birçok kitle tarafından satın alınamıyor. Ancak uygun fiyatlarıyla dikkat çeken SJCAM, birçok modelinde GoPro kalitesini yakalarken çok daha uygun fiyatıyla göz dolduruyor.

Tıpkı Apple - Xiaomi durumu gibi bir olay ortaya çıkartan SJCAM, gayet kaliteli ve 4K çekim desteği bile sunabilen SJ6 Legend modeliyle GoPro’ya rahat rahat kafa tutabilecekken 3’te 1’i fiyatıyla da üst seviye aksiyon kamerası isteyen herkesin satın alabileceği bir fiyatıyla dikkat çekiyor.

Yukarıdaki içeriğimizde daha önce detaylı olarak incelediğimiz SJCAM SJ6 Legend, aynı zamanda aşağıdaki videodan da kutu içeriği ve başlıca özellikleri noktasında bilgi alabilirsiniz.

En uygun fiyat garantisiyle Teknostore’da satışta olan SJCAM SJ6 Legend’in son dönemde artan ilgisiyle hızlı bir şekilde stoklarının da eritildiğini belirtmek gerek. Eğer siz de bir üst seviye aksiyon kamerası için uygun fiyat alternatifi arıyorsanız buradaki bağlantıdan SJCAM SJ6 Legend’i satın alabilir, bütçenize göre modellere göz atmak için ise buradan tüm aksiyon kamerası modellerine göz atabilirsiniz.