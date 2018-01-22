SK Hynix, 14 GB / sn hıza çıkabilen 8 GB yoğunluklu ekran kartı RAM’lerini duyurdu.

SK Hynix, yeni nesil GDDR6 belleklerini Nvidia ve AMD grafik kartları üzerinden müşterilerine sunmaya başladı. Yeni SK Hynix bellek, yüksek performans vaat eden uygulamalar için çeşitli konfigürasyonlar sunacak. SK Hynix, en az dört farklı GDDR6 çeşidi sunuyor. Tüm bu RAM’ler 8GB kalıplar halinde geliyor. Bu da tek bir GDDR6 yongasından 1GB VRAM alacağımız anlamına geliyor. Samsung’un yeni duyurduğu 16GB GDDR6’lar kadar yüksek bir değer değil, ancak daha düşük bütçesi ekran kartlarında güzel bir seçenek oluşturacaktır.

SK Hynix, ikisi 10-12 Gb / sn destekli H56C8H24MJR-S0C, ikisi de 12-14 Gb / sn destekli H56C8H24MJR-S2C olacak şekilde 4 farklı kalıpla geliyor. Bu kalıplar modele göre 1.25V ila 1.35V’luk güç girişi özelliğine sahipler.

Samsung’un yüksek kaliteli pazarı hedeflediğini fark eden SK Hynix, fiyat / performns odaklı gitmeyi tercih etti. SK Hynix, bu kartlarda 1.35V’luk performanslarla 14 Gbps’e kadar çıkabiliyor. SK Hynix ve Samsung’un yeni kartları, çok yakında ekran kartlarına entegre edilecek. Ekran kartı satın alırken, kartın hangi RAM’i kullandığını araştırabilirsiniz. Günümüzde en güncel RAM’ler GDDR6 olarak gözüküyor.