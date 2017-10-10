Ankara’da Suikaste Kurban Giden Rus Büyükelçi, Oyunda!

Geçtiğimiz yıl Ankara’da suikaste kurban giden Rus Büyük Elçisi Andrei Karlov’un kameralara yansıyan son görüntüsü, Telltale Games’in Batman oyununda ortaya çıktı. Bu olay çok tartışılır.

Çağımızın en büyük eğlence aracı video oyunlardır. En azından büyük bir kitle oyunları eğlenmek için kullanıyor. Ancak bazen bizzat o oyunları yapan şirketler tarafından öyle skandallara imza atılıyor ki, insanın aklı hayali şaşıyor doğrusu.

Oyun üzerine bir vlog kanalı olan Bro Team Pill, Telltale Games tarafından piyasaya sürülen Batman’i oynuyordu. Oyunun bir aşamasında karşılarına çıkan ölü güvenlik görevlisinin görüntüsü ağızlarını açık bıraktı.

İddialarına göre yerde yatan kişi, 19 Aralık 2016’da Ankara’daki bir sanat galerisindeki konuşması sırasında suikaste kurban giden Rus Büyükelçisi Andrei Karlov’du:

Suikastın faili saldırgan, 22 yaşındaki polis memuruydu. Ateş açtıktan sonra “Halep'i unutmayın, Suriye'yi unutmayın" diye bağırmış ve hemen ardından etkisiz hale getirilmişti. Karmaşa sırasında kayıtta olan kameralar Andrei Karlov’un yere yığıldığı anı kaydetmeyi başarmıştı. Haliyle bu görüntüler, bütün dünyada manşet oldu ve büyük yankı uyandırdı.

Bir video oyunu ile böyle bir olay arasında ne kadar bağlantı kurabiliriz bilmiyoruz ama Telltale stüdyoları, bir güncelleme yayınlayarak görüntüyü oyundan kaldırdığını açıkladı: “Bu olay meydana geldiği için üzgünüz. Üretim ve kalite güvencemizde yüksek standartlarımızı sürdürmeye devam etmemizi sağlayacak uygun önlemleri alıyoruz."

Telltale, Karlov'un son görüntüsünün oyuna nasıl girdiği hakkında bir bilgi vermedi. Ancak oyunun ilk piyasaya sürüldüğü tarih, suikastten birkaç ay öncesi 2 Ağustos 2016. Bu detay, oyundaki görüntünün sonradan yapılan bir güncelleme ile geldiğini doğruluyor. Umarız yakında detaylı bir resmi açıklama gelir.