Hackerlar Daha Çok Ünlünün Özel Fotoğraflarını Yayınladı!

Geçtiğimiz günlerde yaşanan ve ünlülerin özel resimlerini internette yayınlayan Fappening 2.0 skandalı çığ gibi büyüyor. İnternete ünlülerin yeni fotoğrafları düşerken, sıradan kullanıcı özel fotoğrafları için endişelenmeye başladı. Peki böyle bir olayın başınıza gelmemesi için neler yapmalısınız?

Emma Watson, Amanda Seyfied ve Kylie Jenner’ın da mağduru olduğu hack skandalında mağdur ünlü sayısı gün geçtikçe artıyor. 4chan ve Reddit gibi ünlü sitelerde hackerlar tarafından yayınlanan 1. dalgada bu üç ünlü ismin de aralarında bulunduğu bir dizi özel fotoğraf yayınlanmıştı. Bu sitelerde, hack işinin içinde olduğu düşünülen bir kişi “bu Fappening 2.0’ın sadece başlangıcı” olduğu şeklinde yorumlarda bulunmuştu.

Yeni dalgada birçok medya kuruluşunun bildirdiklerine göre Saraya-Jade Bevis, Dylan Penn ve Arrow dizisinin yıldızlarından Katie Cassidy de var. Ayrıca Rose McGowan, Rhona Mitra, Analeigh Tipton, Trieste Kelly Dunn, Lili Simmons, Iliza Shlesinger ve April Love Geary de hedef alınanlar arasında. Bazı ünlülerin fotoğraflarında cinsel ilişki görüntüleri mevcut. Sızıntının kaynağı bilinmiyor, ancak ya ünlülerin doğrudan telefonlarından veya bulut hesaplarından çalındığı düşünülüyor. İlk sızıntının ardından Emma Watson ve Amanda Seyfried’in avukatları, görüntülerin internetten kaldırılması için mahkemeye başvurmuştu.

Aynı Durumun Başınıza Gelmemesi İçin Neler Yapmalısınız?