Skandal: Galaxy S8'de Farklı Hafıza Birimleri Kullanılıyor!

Samsung'un piyasaya sürmeden önce UFS 2.1 olarak açıkladığı depolama birimin, modeller arasında farklılık gösterdiği tespit edildi. Farklı birimler, cihazların farklı performans göstermesine sebep oluyorlar.

Geçtiğimiz ay Huawei’nin yeni amiral gemileri P10 ve P10 Plus, büyük bir tartışma ortamının merkezinde oturmuşlardı. Bazı kullanıcılar telefonların farkılı depolama birimlerine sahip olduğunu keşfettiler ve bu, aynı model cihazın farklı performanslar göstermesi demekti.

Huawei, yeni nesil depolama teknolojisi olan ve microSD’lerin yerini alması plananan UFS teknolojisini P10 cihazlarında kullanmıştı. Firma depolama biriminin belleğindeki tutarsızlıkların farklı tedarikçiler kullanılmasına bağladı. Ayrıca farklı belleklere sahip olan cihazların performans farkları arasında bir uçurum olmadığını ve olmayacağını iddia ederek durumu kurtarmaya çalıştılar.

Tıpkı Huawei gibi Samsung da yeni cihazları Galaxy S8 ailesi için UFS teknolojisinden faydalanmayı tercih etti. Elbette daha hızlı bir depolama birimi için yapılması gereken bir tercihti ve cihazlar bu şekilde piyasaya çıktı. Ancak Huawei’deki benzer sorunlardan muzdarip olduğuna dair söylentiler bomba etkisi yarattı.

Bulgular, Galaxy S8'in (SM-G950FD) Exynos 8895 işlemcili sürümüne sahip bir kullanıcı tarafından keşfedildi. Kendi telefonunun UFS 2.1 depolama alanını kullandığını gördükten sonra diğer Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus sahipleri, telefonlarında flaş depolama türünün ne olduğunu öğrenmek için incelemeye koyuldular ve sonuçlar bekleneni verdi: Bazı Galaxy S8 birimlerinde UFS 2.1 flaş depolama alanı bulunurken bazıları UFS 2.0'a sahiptiler; Ancak piyasaya çıkmadan önce test edilen tüm S8 ve S8 Plus’ların UFS 2.1 birimine sahip oldukları söylenmişti. Yapılan anket çarpıcı gerçeği gözler önüne seriyor:

Başlangıçta Samsung, Galaxy S8'de bulunan UFS depolama biriminin sürüm 2.1 olduğunu açıkça belirtmişti, ancak şu anda aynı sayfada bu ibarenin kaldırıldığını görüyoruz. Yerine “Ülke ve taşıyıcıya göre farklılık gösterebilir” yazılmış ve bu cümle hafıza birimiyle birlikte RAM özelliğini de kapsayacak şekilde konumlanmış, ilginç.

UFS 2.1 depolama alanlı bir telefon ile UFS 2.0 depolama alanlı bir telefon arasındaki performans farkı, eMMC 5.1 depolama birimi ile karşılaştırıldığında gerçekten de pek fazla değildir. Fakat yine de dünyanın en büyük flash bellek üreticilerinden biri olan Samsung gibi büyük bir şirketin böyle davranması fazlasıyla hayal kırıklığı yaratıyor.

Galaxy S8'de UFS depolama alanının türünü öğrenmek için Play Store'a gidip Androbench uygulamasını indirebilirsiniz. UFS 2.0 için okuma hızları 500MB/s - 600MB/s arasında, UFS 2.1 için 750MB/s - 800MB/s arasında olmalıdır.

Ayrıca depolama biriminizin kodunu öğrenip hemen aşağıdaki tablo ile karşılaştırabilirsiniz: Play Store’dan Material Terminal uygulamasını indirip, tırnak işareti olmadan "cat / proc / scsi / scsi" komutunu girin ve sonuçları hemen aşağıdaki örnekte olduğu gibi tablo ile karşılaştırın.

Fiyasko hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda tartışabiliriz, eğer bir Galaxy S8 cihazına sahipseniz test sonuçlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.