Huawei, Sahte Müşteri Değerlendirmeleriyle Skandal Yarattı!

Apple ve Samsung gibi devler karşısında yakaladığı başarıyla, ürettiği kaliteli cihazlarla göz dolduran Huawei’nin, BestBuy gibi alışveriş sitelerinde satılan Mate 10 için onlarca sahte müşteri yorumu ve değerlendirmesi yaptığı anlaşıldı.

Üç ay önce, Huawei’nin yeni üst düzey amiral gemileri olan Mate 10 ve Mate 10 Pro piyasaya sürüldü, ancak Mate 10 Pro ABD'de hala ön sipariş aşamasında. Cihaz bizim elimize ilk ulaştığında, Apple ve Samsung gibi şirketlerin Huawei ile yaptıkları rekabeti ciddiye almaları gerektiğini bir kere daha doğruladık. Ardından gelişen süreçte Huawei, ABD pazarında ciddi bir yaptırım yedi. Ülkedeki satış rakamları düşmeye ve rekabette güç kaybetmeye başladı.

Best Buy, ABD’nin en çok kullanılan alışveriş sitelerinden ve özellikle elektronik için tercih ediliyor. Sitede yer alan sunulan Huawei Mate 10 Pro’nun fiyatı 799 dolar. Müşteri değerlendirme puanı ise 5 üzerinden 4.8 olarak görünüyor. Fakat Huawei’nin gelen olumlu yorumları ve bu yüksek değerlendirme puanını manipüle ettiği ortaya çıktı.

ABD’de Verizon gibi devlerin faturaya ek olarak satmama kararı aldığı Huawei Mate 10 serisi için firma satışlarını arttırmak zorundaydı. Ancak manipülasyon için tercih ettiği yöntem akıllara zarar.

Huawei, 100’den fazla sahte yorumu gerçek insalara nasıl yaptırdı?

Firmanın bir Facebook grubu kurup, buraya üye olan insanlara ücretsiz test cihazlarından teklif ediyor ve karşılığında Best Buy sayfasına olumlu değerlendirmeler yapmalarını istiyor. Bu teklifi ise 31 Ocak tarihinde Facebook grubunda yayınlanıyor ve 9 Şubat’ta durum fark ediliyor.

Beta testi duyurusunun ardından, söz konusu yorumları Best Buy sayfasına yükleyen 9 kişi, Mate 10 Pro Kullanıcı Testi programı kapsamında cihazla ödüllendiriliyor.

Olumlu yorumların büyük çoğunluğu yukarıdaki iki paylaşımın yapıldığı 31 Ocak ve 9 Şubat tarihleri arasında, Best Buy’daki Mate 10 Pro sayfasında yapılmış:

Durumdan habersiz bir şekilde sayfaya giren müşteriler, 4.8/5 gibi bir değerlendirme puanını görünce etkileniyorlar. Ancak daha derine gidildiğinde ve yorumlar detaylı incelendiğinde tablo netleşiyor. Yorumları yapanların %99’unun, bu cihazı hiç kullanmayan insanlar oldukları anlaşılıyor.

Huawei Müşteri Hizmetleri bu olumlu yorumlara “Muhteşem Mate 10 Pro hakkındaki özel yorumlar için teşekkür ederiz, yakında Huawei ailesine katılmanızı umut ediyoruz" gibi genel yanıtlar veriyor.

Huawei, zaten bazı teknoloji siteleriyle arası iyi olan bir firma. Açıkçası bizler en doğru değerlendirmeleri size sunmaya çalışıyoruz. Pazarda büyük bir darbe yediği ABD’deki teknoloji yayıncılarıyla arasını iyi tutmak zorunda olan Huawei bunu zaten yapıyor. Dışarıdan bakıldığında, teknoloji medyası ile bir şirketin arasının iyi olması anlaşılabilir bir durum. Fakat insanların bu sayfaya sahte yorumlar yazmalarını istemek, etik bir pazarlama stratejisi değil.

Bu politika Best Buy gibi alışveriş sitelerinin politikalarına da aykırı bir durum. Yorumlarda reklam yapmak veya yanıltıcı içerikler yazmak yasak. Aynı zamanda, ABD’de henüz ön sipariş aşamasında olan Mate 10 Pro hakkında bir anda, belirli bir tarih aralığında sayısız olumlu değerlendirmenin olması rahatsız edici bir durum.

Umuyoruz ki Best Buy, bu skandalı fark eder ve şüpheli yorumları listeden kaldırır. Biraz sektörel gözle bakıldığında Huawei’nin ABD’de hizmet veren operatörlerden yediği satış darbesinden sonra yeni hakla ilişkileri faaliyeti arayışına girmesi anlaşılabilir. Ancak sahte yorumlar ve haberlerden yeteri kadar çektiğimiz internet dünyasında bir firmanın bunu yapması yakışık almıyor.