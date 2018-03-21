Konsept 3D çalışmalar yayımlayan bir site olan Sketchfab, büyük bir 3D model kütüphanesini kullanıcıların hizmetine açtı. Kütüphanede yer alan çalışmaların bazıları Creative Common linsansa (telifsiz) sahipken bazıları ise satın alınabilir durumda bulunuyor.

Uzun süredir 3D tasarımlar konusunda birçok kullanıcıya çeşitli fikirler ve konsept tasarımlar sunan bir site olarak dikkat çeken Sketchfab, yeni oluşturduğu kütüphane ile beğendiğiniz içerikleri indirerek düzenleme imkanı sunuyor. Ayrıca şirket popüler 3D araçlarla bazı entegrasyonlar oluşturarak buralara bir arama çubuğu entegre etti. Bu arama çubuğuna birkaç anahtar kelime yazabilir, kaliteye göre filtreleyebilir, önizleme yapabilir ve ardından mevcut işinize bir 3D model indirebilirsiniz.

Bununla birlikte site, kendi 3D modellerinizi saklamanıza izin veriyor, böylece onlara Sketchfab özellikli tüm uygulamalardan erişebilme imkanı sunuyor. Ayrıca satın alınan içerikler de orada görülebiliyor. Site bunlara ek olarak, Unity, Unreal ve Godot için eklentiler geliştirdiğini de bildirdi. Oyun geliştiricileri, özellikle kendi 3D modellerini oluşturmadan önce hızlı bir prototip ortaya koymak istiyorsa bu özellik tam da onlara göre görünüyor.

Ayrıca Sketchfab, Torch3D, Minsight, Spatial stories, Selerio, StellarX, Holobeam, AnimVR, Plattar, Sketchbox3D ve Looking Glass ile birlikte de kullanılabilecek. Bununla birlikte şirket, mazon Sumerian, Blender, Substance, Modo, Cinema 4D, Octane, HighFidelity, Aframe, Houdini, Sansar, Mimesys, The Wave VR, Masterpiece VR, Artomatix, Flipside VR, Blend Media, NormalVR, Vectary, Streem, ve Meta glasses gibi uygulamalara entegrasyonlar üzerinden de çalışabilecek. Gördüğünüz gibi, Sketchfab, VR ve AR platformlarının yanı sıra çok çeşitli 3D yazılımları da kapsıyor ve toplamda 2,5 milyondan fazla 3D dosya bulunuyor.