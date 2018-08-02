Skoda, Karoq serisinin en güçlü otomobili olacak Karoq Sportline'ı tanıttı. Araç ilk kez Ekim ayında Paris Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkacak.

Üst düzey off-road yetenekleri ile dikkat çeken Karoq Scout modelini geçtiğimiz günlerde tanıtan Çekya menşeli otomobil firması Skoda, şimdi de çok daha spor ve şık bir tasarıma sahip olan Karoq Sportline modelinin ön lansmanını gerçekleştirdi.

Diğer Karoq modellerine göre çok daha agresif ve sert bir tasarıma sahip olan Karoq Sportline yalnızca tasarımı ile değil, 193 beygirlik 2.0 litrelik TSI motoruyla da asfaltlarda çok daha güçlü bir duruş sergileyecek.

Sportline tasarım çizgisi ile yenilenmiş tamponlara sahip olan araç, standart 18 inç ve opsiyonel 19 inç olmak üzere iki farklı jant seçeneğine sahip. Araç renginden bağımsız olarak bulunan siyah tasarım detayları, aracın çok daha dinamik görünmesini sağlıyor.

Yeni Skoda Sportline’ın içinde gri dikişleri ile dikkat çeken siyah renkli koltuklar bulunuyor. Aracın tüm iç mekan tasarımı, koltuklarla uyumlu olacak şekilde siyah ana rengi takip eden gri çizgilerle bezenmiş durumda.

Asfaltların yeni yakışıklısı Skoda Karoq Sportline, Ekim ayında düzenlenecek Paris Otomobil Fuarı’nda sürücülerin beğenisine sunulacak. Çek şirketin Skoda Karoq Sportline için nasıl bir fiyat etiketi belirleyeceği henüz bilinmiyor.