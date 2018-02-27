Skoda tarafından üretilen ve bir süredir Avrupa’yı kasıp kavuran Karoq, özellikleri ve fiyatı ile Türkiye’de etkin olmaya geliyor.

Wolkswagen Grubu bünyesinde bulunan Skoda’nın bir süredir merakla beklenen yeni arabası Karoq, uzun bir bekleyişin ardından Türkiye’de satışa sunuldu. Bir süredir Avrupa pazarında etkili olan Karoq, sonunda Türkiye’ye de gelerek satışlarına burada hız kazandırmak istiyor. Geçtiğimiz yıl düzenlenen etkinliklerde ortaya çıkan ve kullanıcıların yüksek ilgisiyle karşılanan Karoq, çeşitli modifikasyonlarla kullanıcıların ilgisini çekti.

Skoda Karoq, iki adet benzinli ve bir adet dizel olmak üzere opsiyonel olarak seçebileceğiniz 3 farklı motor seçeneği sunuyor. Motor seçeneklerinin dışında iki farklı donanım çeşitliliği de sunan yeni araç, özellikle çocuklu ailelerin ilgisini çekmeyi başardı. Geniş iç yapısı ile dikkat çeken araç, yakında yollarda daha sık görmeye başlayacağımız bir model olacak.

Karoq’un özelliklerine baktığımızda bizleri çok geniş bir araç karşılıyor. 4.328 milimetrelik uzunluk, 1841 milimetre genişlik ve 1605 milimetre yüksekliğe sahip aracın 2.638 milimetrelik aks mesafesi bulunuyor. Aracın dışarıdan geniş gözükmesi, içinde de son derece dikkatli kullanılmış. Aracın 1630 litre hacmi bulunurken, VarioFlex sistemiyle arka koltuklar yatırılarak bu oran 1810 litreye kadar çıkarılabiliyor. Normal koşullarda ise aracın arkasında bulunan bagajın 588 litreye kadar bagaj hacmi sunduğu açıklandı. Bu oranlarla son derece geniş imkanlar sunan Karoq, giriş seviyesi modellerinde 16 inç jant kullanırken, üst seviye modellerde 17 inç seviyelerine çıkabiliyor.

Skoda Karoq’un kokpit tasarımına baktığımızda, bizleri önceki modellere benzer bir tasarım karşılıyor. Direksiyonun sağında yer alan 8 inçlik bir ekranla multimedya verileri sunan cihaz, 10 farklı LED iç ambiyans aydınlatması ile araca bir tema katmayı ihmal etmiyor.

Yeni Skoda’nın elektronik destek listesinde patinaj önleme, çoklu çarpışma freni, stabilize kontrolü, patinaj önleme, elektronik diferansiyel dağıtıcısı, şerit takip asistanı, ön bölge kör asistanı, kör nokta tespiti, geri manevra uyarısı ve sıkışık trafik uyarısı seçenekleri var.

Skoda, daha çok ailelerin kullanımına sunduğu araçta 3 farklı modelde motor seçeneği sundu. Bu motorların arasında 115 beygirlik 1.0 litre hacmi bulunan ve ülkemizde vergi indiriminden yararlanan bir model de bulunuyor. Skoda Karoq’un motor çeşitleri şu şekilde:

1.0 TSI - 7 ileri DSG - 115 beygir - 0’dan 100’e 10,7 saniye - 186 km/s maksimum hız - 5,3 litre ortalama tüketim

1.5 TSI - 7 ileri DSG - 150 beygir - 0’dan 100’e 8,6 saniye - 203 km/s maksimum hız - 5,6 litre ortalama tüketim

1.6 TDI - 6 ileri Manuel - 115 beygir - 0’dan 100’e 10,7 saniye - 188 km/s maksimum hız - 4,6 litre ortalama tüketim

Skoda Karoq’un Ambition ve Style şeklinde iki farklı donanım paketleri bulunuyor. Bu paketler ve motor seçenekleri ile aracın Türkiye fiyatları şu şekilde;