Uluslararası pazarda bir türlü istenilen satış sayısına ulaşamayan Rapid modeli için yepyeni planlar hazırlayan Skoda, yeni 2019 Rapid hatchback ile Ford Focus ve Opel Astra'ya rakip olacak.

Uzun yıllardır Volkswagen Grubu’na dahil olan Çek otomobil üreticisi Skoda, Rapid modeli ile anavatanı Çekya haricinde başarılı sayılabilecek satış sayılarına ulaşabilmiş değil. Pek çok kişi pazara sıkı sıkıya tutunamayan Rapid’in üretiminin durdurulacağını düşünürken Skoda, araç ile ilgili yeni planlar geliştiriyor.

Auto Express dergisine açıklamalarda bulunan bir üst düzey Skoda yetkilisi, şirketin 2019 yılı itibari ile hatchback versiyonu üretime geçecek olan Rapid’i bambaşka bir kulvarda yarışa sokacağını bildirdi. Yeni Skoda Rapid hatchback’in rakipleri Opel Astra, Ford Focus ve VW Golf olacak.

Skoda’nın yeni nesil tasarım dilini yansıtacak olan 2019 Rapid hatchback, 4 farklı motor seçeneği ile sürücüler ile buluşacak. Yeni Rapid’in VW’nin yeni nesil 84 ile 109 beygir arasında güç üreten 1.0 ve 148 beygir güç üreten 1.5 benzinli motorlarına sahip olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Aracın ayrıca 1.6 litrelik bir dizel motor ve 48V hibrit motor seçeneğinin olması da muhtemel.