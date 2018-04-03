Skye Adası’nda 170 Milyon Yıllık Dinozor Ayak İzi Bulundu

İskoçya’da bulunan Skye Adası’nda, 170 milyon yıl öncesine dayanan bir dinozor ayak izi bulundu.

Adada daha önce de bazı dinozor türlerine ait irili ufaklı ayak izleri bulunmuş, bunların Saurischia ailesinden Sauropoda dinozorlarına ait olduğu ifade edilmişti. Scottish Journal of Geology dergisinde yayımlanan yeni araştırmanın sonuçlarına göre ise yine dinozorlara ait olduğu belirtilen 50 yeni ayak izi bulundu.

Keşfedilen bu yeni ayak izlerinin etobur ve üç tırnaklı bir türe ait olduğu belirtildi. Araştırmayı yöneten ekipte bulunan Edinburgh Üniversitesi'nden Palaentolog Dr. Stephen Brusatte "Bunlar etobur. Sadece ayak izleri var. El izi yok. Arka ayaklarıyla yürüyen bir dinozor bu. T-Rex'in ilkel bir kuzeni" ifadelerini kullandı.

Brusatte, bu canlı türlerinin yaklaşık 1 ton ağırlığında ve 5-6 metre boylarında olduğunu tespit ettiklerini, ayak izlerini ise sığ sularda yürürken bıraktıklarını söyledi.

Skye Adası, dinozor türlerine ait kalıntıların sıklıkla bulunduğu bir yer olarak biliniyor. Bundan 170 milyon önce dördüncü ve süperkıta Pangea’nın parçalanmaya başlamasından sonra küçük bir subtropikal ada olan Skye, ekvatora ise şu ankinden çok daha yakındı. Skye Adası için de konuşan Brusatte, "Muhtemelen burası subtropikal iklimin hakim olduğu cennet gibi bir yerdi. Günümüzün İspanyası ya da Floridası gibi" dedi.