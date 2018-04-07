Skype’a Çağrı Sırasında Kayıt Özelliği Eklenecek

Geliştiriciler sayfasında içerisinde kayıt alma özelliği olan Skype versiyonu paylaşıldı ve özellik ilerleyen günlerde program içerisine de eklenebilir.

Microsoft’un üretmiş olduğu Skype, kurumsal anlamda birçok firma tarafından tercih edilen bir platform. İş amaçlı yapılan görüşmelerde gereksinimlerin bir kısmını karşılıyor, ancak görüşmeleri kaydetmek zaman zaman uğraştırıcı bir sorun haline gelebiliyor. Çünkü Skype’ta bu özellik bulunmadığından 3. parti yazılımlara ihtiyaç duyuluyor.

Programının ihtiyaç duyulan bir eksiğe sahip olduğunu fark eden Microsoft, ilerleyen günlerde bunu düzeltmeyi amaçlıyor. Öncelikle teknoloji devi, orijinal içerik yaratıcıları için Wirecast, Xsplit ve Vmix gibi NDI ses kayıt yazılımlarından faydalanan bir özellik ekleyecek. Bu özellik kullanan herkese arama sonrasında konuşmanın temiz bir kopyasını sunacak.

Otomatik ses kaydı alan güncelleme şimdilik sadece, orijinal içerik oluşturucuları sayfasına eklendi. Hem Mac hem de Windows 10 kullanıcıları için sunulan güncelleme, muhtemelen bir süre denendikten sonra tüm kullanıcılara sunulacak. Ancak acil bir şekilde görüşmenizi kaydetme ihtiyacınız varsa, henüz genel güncelleme yayınlanmadığı için buradaki linkte bulunan 3. parti yazılımlardan faydalanmanız gerekmekte.