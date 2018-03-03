Skype Düşük Android Sürümlü Telefonları da Destekleyecek!

Skype’ın Android versiyonu geçtiğimiz yıl kullanıcılar tarafından büyük ilgi görerek Google Play Store’da 1 milyardan fazla indirilmişti. İlgi gören uygulamanın düşük Android sürümlerinde çalışmaması nedeniyle Microsoft, bu yıl uygulamaya yeni bir optimizasyon yaptı.

Microsoft’un yaptığı açıklamaya göre yakın zamanda Skype’ta yeni bir optimizasyon yapıldı. Bu optimizasyon, akıllı telefonlarında Android’in eski sürümlerini kullanan kullanıcıları sevindirecek ve uygulamayı daha verimli kullanabilmelerini sağlayacak. Microsoft yaptığı açıklamada, Skype’ın, Android 4.0.3 sürümünden 5.1 sürümüne kadar tüm işletim sistemleri için güncellendiğini ve yeniden tasarlandığını belirtti. Kullanıcılar çok yakında gelecek güncelleme ile birlikte Skype’ın optimize edilmiş son halini kullanabilecekler.

Uygulamanın optimize edilmiş yeni sürümünün, artık cihazlarda daha az RAM kullanımına ihtiyaç duyacağı ve cihaz hafızasında daha az yer kaplayacağı belirtildi. Ancak işin güzel tarafı, uygulamanın daha az RAM ve hafıza kullanması performansında hiçbir kayba neden olmayacak olmasıydı.

Microsoft, düşük Android sürümlü cihazlarda artık Skype’ın daha iyi görüntü ve ses kalitesiyle birlikte daha hızlı bir şekilde çalışacağının da müjdesini veriyor.

Microsoft’un yerinde kararı sayesinde Skype'ın kullanıcı kitlesi daha da büyüyecektir. Peki siz Skype’ın önümüzdeki günlerde kullanıma geçecek olan optimizasyonu ile ilgili ne düşünüyorsunuz?