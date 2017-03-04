Skype, Linux'ta Betaya Geçti

Popüler VoIP uygulaması Skype, Linux kullanıcılarına da masaüstü kullanıcılarını rahatlığını getirdi. İşte detaylar...

Birkaç ay önce, Microsoft kendi Skype programını Linux işletim sistemi için Alpha aşamasında sunmuştu. Bu sayede Linux kullanıcıları popüler VoIP uygulamasını deneyimleyebileceklerdi. İşler Skype açısından tıkırında görünüyor, zira Microsoft geçtiğimiz günlerde Skype for Linux Beta 5.0’ı sundu. Bu sayede program, alpha seviyesinden beta seviyesine çıkarılmış oldu.

Microsoft’un söylediklerine göre Beta ile birlikte Linux kullanıcıları yeni özelliklere kavuşacaklar. Bu güncellemeyle, Linux kullanıcılarına mobilde ve diğer işletim sistemlerinin masaüstü uygulamalarında sunulan özelliklere benzer özellikler getirildi. Linux kullanıcıları, şu andan itibaren yeni sürümü indirebilir ve genel iyileştirmeler dâhil getirilen yeni özellikleri test edebilirler.

Linux için Skype Beta’da kullanıcılar hem mobil hem de yerel numaralara arama yapabiliyorlar. Bunu yapabilmek için Skype kredisi almaları gerekiyor. Ve tabii ki Mac, Windows, iOS ve Android kullanıcılarıyla klasik video görüşmeleri ve yazışmalar gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca masaüstü uygulamalarda olan ekran paylaşma özelliğinden artık Linux kullanıcıları da faydalanabiliyorlar. Bu sayede görüşmelerde daha iyi işbirliği sağlanabiliyor.

Kullanışlılık geliştirmelerinin dışında kullanıcılar ayrıca kaç tane okunmamış mesajları olduğunu Unity Launcher’dan görebilecekler. Aynı zamanda Linux kullanıcıları kendi kontaklarının meşguliyet durumunu da görebilecekler (Çevrimiçi, Meşgul vb.). Bir Linux kullanıcısıysanız ve bu özellikler kulağa hoş geldiyse Skype indirme sayfasından Skype programını indirebilirsiniz.