Skype macOS Sürümü Güncellendi

Microsoft, macOS sürümü için geliştirdiği Skype sürümüne Touch Bar özelliğini ekledi.

Microsoft, macOS için Skype uygulamasını sessizce güncelledi. Güncelleme sonrası uygulamaya kayda değer özellikler geldi. 7.48 numaralı sürümün en göze çarpan özelliği Touch Bar desteği.

Touch Bar desteğiyle birlikte Skype kullanıcıları bağlantı kurduğu kişilerin artık isimlerini ve profil resmini görebilecek. Normalde görüşme ekranı içerisinde alt tarafta bulunan kamera açma, mikrofonu kapatma ve görüşmeyi sonlandırma düğmeleri, bu güncellemeden sonra dokunmatik çubukta yer alacak. Şimdilik Touch Bar desteği Skype'ta yalnızca bir görüşme esnasında veriliyor. Onun dışında uygulamayı Touch Bar'da göremiyorsunuz. Touch Bar desteği dışında uygulamadaki bug'lar da tespit edilip düzeltilmiş.

Anlaşıldığı üzere macOS için Touch Bar desteği veren uygulamaların sayısı artmaya başladı. Apple, bu hizmeti tanıttıktan bu yana uygulama geliştiricileri de kullanıcıların hayatlarını daha kolay yapmak için bu bölüme destek vermeye başladı. Skype'ın macOS için güncellenen sürümünü buraya tıklayarak yükleyebilirsiniz.