Özellikle Vlogger ve PodCast yayıncılarına müjde. Yeni Windows 10 yamasının Skype yazılımını güçlendirmesi planlanıyor. Yeni Skype bizlere geliştirilmiş ses kalitesinin yanında ses/video kayıt ve aktarılmış canlı yayın hizmetini bir arada sunacak.

Bildiğiniz üzere Skype kullanırken ses ve video kaydı almamız için 3. parti yazılımlara ihtiyaç duyuyorduk, bu gereksiz boşluk nihayet kapatılıyor. Yenilenen Skype bize iyileştirilmiş ses ve görüntü kalitesinin yanında artık kolay kayıt alma imkanı da verecek.

Bu özellik hem Windows 10 hem de Mac için Skype’a gelen yeni ‘İçerik Oluşturucu’ modunun bir parçası olacak. Yeni sistemde, aldığınız kayıtları ve videoları rahatlıkla Adobe Premiere Pro başta olmak üzere farklı yazılımlara aktarabileceksiniz. Üstelik eskisine nazaran üstün bir kalite ile.

İşin yayıncılar için en keyifli tarafına gelirsek; evet bundan böyle yayıncılar, sadece Skype kullanarak canlı yayınlarını popüler canlı yayın sitelerinden biri olan Twitch’te ve Youtube’da sunabilecek. Üstelik bu yenilikler sadece bu tür yayıncıları için değil haber gazetecileri ve iş kullanıcıları için de altın değerinde bir hediye olacak.