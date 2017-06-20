Skype'ta Dünden Beri Erişim Sıkıntısı Yaşanıyor!

Microsoft'un mesajlaşma programı Skype'ın dünden beri yaşanan sorunları bugün de devam ediyor.

Microsoft’un mesajlaşma ve görüntülü konuşma servisi Skype, yaklaşık 1 saattir erişime kapatılmış durumda. İlk olarak dün 23.00 saatlerinde erişime kapanan Skype, sabah saatlerinde sorunsuz bir şekilde iletişim sağlıyordu, ancak yaklaşık 1 saattir yine erişim sağlanamıyor.

Dün geceden beri sürekli gidip gelen bağlantı, kullanıcıların canını bir hayli sıkmış durumda. Skype’tan resmi bir açıklama gelmezken, destek ekibine başvurduğumuzda destek ekibi Skype sunucularında yaşanan bir sorundan kaynaklandığını belirtti. En kısa sürede sorunun çözülmesi için uğraştıklarını belirten yetkililer, şu sıralar sorunu çözmek için uğraşıyor.

Şu anda hala erişime kapalı olan Skype, gün içerisinde gel gitler yaşayabilir. Özellikle kurumsal anlamda iletişim aracı olarak kullanılan Skype’ın bu bağlantı sorunu birçok kullanıcının canını sıkmış durumda.

Her ne kadar destek ekibi konu ile ilgili açıklama yapmış olsa da, Microsoft’tan da ilerleyen saatlerde Skype bağlantı sorunu ile ilgili resmi bir açıklamanın gelmesi bekleniyor.

Güncelleme: Skype'a bazı kişiler bağlanabildiğini söylerken, bazı kişiler Skype'a bağlanamıyor.