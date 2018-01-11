Signal ve WhatsApp'ın kullandıkları, sohbet uygulamalarının sunucularında barındırılmadan doğrudan kullanıcılara teslim edilen şifreli iletişim yöntemi üzerinde deneme çalışmalarını yürüten Skype'ın yakında bu özelliği devreye sokması bekleniyor.

Microsoft, Skype için yeni bir özelliği test ediyor. Uçtan uca şifreli sohbet imkanı sağlayacak olan yeni özellik, ‘Open Whisper Systems’ adlı kuruluşun Signal Protocol’lerinde kullandığı güvenilir standardı taşıyor.

Microsoft’un bugün yayınladığı bir blog yazısında deneme aşamasındaki çalışmaya ‘Private Conversations’ adı veriliyor. Söz konusu özellik, Windows, Mac, Linux, Android ya da iOS platformlarda ‘Skype Insider 8.13.76.8’ versiyonunu çalıştıran tüm kullanıcılar için erişilebilir olacak. Bununla birlikte şifreli sohbetin yapılacağı kişilerin de aynı sürümü kullanıyor olmaları gerekecek. Sohbet, dosya aktarımı ve sesli mesajları kapsayacak olan şifreleme sistemi, sesli ya da görüntülü aramalar için geçerli olmayacak.

Skype halen belirli bir standartta şifreleme sistemi kullanarak, iletişim kanalını korumayı hedefliyor. Fakat uçtan-uca şifreleme olarak bilinen kripto sistemi, mevcut sistemler arasında en güvenilir olarak tanınıyor. Bu sistemde mesaj içerikleri sadece gönderici ve alıcı tarafından okunabiliyor. Yani mesajlar Microsoft’un sunucularında yer almadan, doğrudan kullanıcıların makinelerine iletilecek. Şüphesiz bu, iletişime başka yollardan müdahil edilemeyeceği anlamına gelmiyor olmakla birlikte online ortamda mevcut şifreleme sisteminin en güçlüsü olarak kabul ediliyor.

Windows’ da bu özelliği temel Skype sürümüne aktaracak olursa, Facebook’un Messenger’ı, Apple’ı iMessage’ı ve WhatsApp gibi uçtan-uca şifreleme imkanı sunan sohbet platformu kervanına dahil olmuş olacak. Bununla birlikte Facebook’un kendi yapımı olan ‘Private Conversations’ta olduğu gibi bu tip ekstra güvenlik seviyelerinin çok daha az kullanıcıya ulaşacağı yönünde uyarılar da bulunuyor.

Çalışması henüz ‘beta’ aşamasında olan Microsoft’un duruma göre güncelleme yapmak için yeterli zamanı olacaktır.