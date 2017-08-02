Skype Üzerinden PayPal ile Para Transferi Yapılabilecek

Microsoft ve PayPal işbirliği ile Skype üzerinden para transferi gerçekleştiren yenilik bugün itibari ile kullanıma sunuldu.

Günümüzde insanlara para göndermenin hızlı ve kolay yöntemlerini sağlayan çeşitli uygulamalar var ve şimdi listeye bir tane daha ekleniyor.

Microsoft ve PayPal, iPhone ve iPad kullanıcıları için Skype'ın doğrudan para göndermesini sağlayacak bir ilişki kurdu. Microsoft, dünyadaki 22 farklı ülkedeki kullanıcıların bir PayPal hesabı olduğu sürece bu özelliği kullanabileceklerini ve iOS veya Android uygulamasını kullandıklarını doğrulayarak bu işlemi gerçekleştirebileceklerini bugün duyurdu.

Bu özelliği kullanmak için kullanıcıların şu ülkelerden birinde olması gerekiyor: Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Birleşik Krallık, Avusturya, Belçika, Kıbrıs, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Letonya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Portekiz, San Marino, Slovakya, Slovenya ve İspanya.

Kullanıcıların uygulamayı ilk kez kullandığında, konumularını onaylaması istenir. Bu onaylandıktan sonra, PayPal hesabının Skype hesabına bağlanması gerekecek. Ayrıca para gönderen kişi Skype uygulamasının en güncel sürümünü kullandığından emin olmalı. Ancak parayı alan kişi uygulamanın herhangi bir sürümünü kullanıyor olabilir.

Bu özellik aynı zamanda para birimi alışverişini de destekliyor. Yani Amerika’dan Avrupaya para gönderirken Amerikan Doları yerine Euro gönderebilirsiniz. Bu da ülkeler arası para göndermeyi kolaylaştırıyor. Yeni özellik şuan kullanımda. Yukarıdaki 22 ülkeden birindeki iOS veya Android kullanan herkes Skype ile para göndermeye hemen başlayabilir.

