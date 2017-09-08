Skyrim, Bu Hafta Sonu PC ve Xbox One'da Ücretsiz!

FUS RO DAH! repliği ile ünlü efsane oyun Skyrim, bu hafta sonu boyunca ücretsiz. Bu güzel oyunu deneyimlemek istiyorsanız, indirmeye şimdiden başlamanızı öneriyorum.

Piyasanın en iyi açık dünya RPG oyunlarından birisi olarak kabul edilen Skyrim, güzel bir haftasonu geçirmeniz için kısa süreliğine ücretsiz oldu. Bethesda’nın en başarılı oyunlarından birisi olarak kabul edilen The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition'a ücretsiz olarak erişebileceğiniz bu kampanya, PC ve Xbox One kullanıcılarına özel olarak yayınlanacak. Xbox kullanıcıları oyunu ücretsiz olarak oynamak için Xbox Live Gold aboneliğine sahip olmalılar.

10 Eylül Pazar günü saat 20:00’a kadar erişebileceğiniz Skyrim bu ücretsiz kampanyası ile birlikte oyunu beğenenler için güzel bir indirim de yapıyor. Steam’de normalde 114,99 TL’den satılan oyun %50 indirimle 57,49 TL’ye satın alınabilir. Üstelik bu teklifin geçerlilik süresi ücretsiz hafta sonundan sonra da 19 Eylül’e kadar devam edecek. Xbox One için bu süre değişebilir.

Skyrim ilk olarak 2011’de PC, PlayStation 3 ve Xbox 360 kullanıcıları için yayınlanmış, ardından Ekim 2016’da PC, PS4 ve Xbox One’a gelişmiş özellikler ve oyunun tüm DLC’leri ile birlikte gelmişti.

Eğer siz de RPG türünü seviyorsanız, bu türün en ünlü oyunlarından birine şans vermenizi öneriyorum. Oyunun efsane şarkısına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

FUS RO DAH!