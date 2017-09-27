Skyrim: Special Edition'a "Survival Mode" Geldi!

Bethesda'nın da ortağı olduğu Skyrim Creation Club'dan Skyrim: Special Edition'a resmi olarak, oyunu daha da zorlaştıran bir hayatta kalma modu olan "Survival Mode" geldi.

Bethesda'nın sevilen oyunu Elder Scrolls V: Skyrim oyununun görsel olarak yeni sistemlerin güçlerine göre yeniden düzenlenmiş versiyonu Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition'dan serinin hayranları haberdardır. Yaklaşık 30 liralık bir ücrete satılan oyuna gelen ve zaten modlarla daha iyisi yapılabilmesine rağmen 114 liralık bir satış fiyatıyla oyun epeyce bir eleştiri almıştı.

Ancak oyunun normal versiyonuna sahip olanların, Steam kütüphanesine bedava eklendiği için oyunun yeniden yapımı, oyunun severleri tarafından iyi yorumlar almıştı. Yine de oyunun sıkı takipçileri zaten ilk versiyonun modlama cennetine dahil oldukları için bu yeni ve fazla mod çıkmamış versiyon ile ne yapacakları bilinmiyordu. Bethesda'da o konuda Skyrim Creation Club adı verilen bir girişime destek olma kararı aldı ve o girişimin ilk meyveleri de yavaş yavaş gelmeye başladı: Skyrim Survival Mode!

"Oyuna yeni gelen modla beraber paylaşılan Skyrim'in iklim haritası"

Mod aslında şu anlık basit bir şekilde oyunun şartlarını zorlaştırma işlevini görüyor. Açlık, yorgunluk, hava şartlarından etkilenme ve hızlı seyahat özelliklerini kullanamama gibi özellikler getiren bir mod olan Survival Mode ile birlikte oyunda hayatta kalmak da zorlaşacak gibi gözüküyor. Yine de belirtmek lazım benzer modlar zaten bağımsız geliştiriciler tarafından yapılıyordu. Yani hala yeni versiyona sahip olmayanlar için satın almaya yetecek bir haber değil.

Yine de ne olduğuna bir göz atmak için Steam'de kütüphanenizden "Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition" oyununa sağ tıklayıp, "Özellikler" seçeneği içerisindeki "Betalar" sekmesindeki aşağıdaki menüde "Betaları al" seçeneğini seçip tamama tıklayamanız yeterli. Daha sonra oyun güncellenecek ve oyununuzda "Survival Mode" a ulaşabileceksiniz. Daha ayrıntılı bilgi için modun Steam sayfasına buradan erişebilirsiniz. Ayrıca modun Playstation ve Xbox'a gelmesi için Ekim ayını beklemeniz gerekeceğini de ekleyelim.