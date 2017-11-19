Skyrim VR, 6 Yıllık Oyuna Yepyeni Bir Çehre Kazandırdı

Skyrim son yıllarda internet fenomenine dönüştü. İlk çıktığında en iyi aksiyon oyunlarından biri olarak tanıtıldığı için, Xbox 360, PS3, Xbox One, PS4, PC ve hatta Switch gibi cihazlarda defalarca yeniden tasarlanarak, yayınlanmıştı. Ve şimdi, oyunun son restorasyonu gibi görünen yeni bir girişimle Skyrim VR adıyla sanal ortama adapte edildi.

Daha önce defalarca gezindiğiniz sahneleri sanal gerçeklik ortamında görünce, büyülendiğinizi hissediyor, kendinizi yeniden kaptırıyorsunuz oyuna. Skyrim VR, oyunun Switch’te yayınlandığı günde piyasaya çıktı. Her ne kadar mobil ortamda gittiğiniz her yerde oynayabilseniz de, oyunun Switch versiyonu çok da etkileyici değil. Zira daha önce oynadığınız için, heyecan duymuyorsunuz. Fakat Tamriel’i VR ortamda görünce, heyecanlanmadan edemiyorsunuz.

Vive, Oculus ya da PlayStation VR’da gerçekten ilginizi çekebilecek bir oyun olduğunu pek söyleyemeyiz. Farpoint gördüğümüz en çekici oyunlardan biriydi ama yine de o da bildiğimiz oyunlardan biri gibi. VR’dan temel beklentimiz, televizyonumuzun ekranının sınırlarının dışında şeyleri keşfedebilmek. Skyrim bütünüyle VR ortama aktarıldığı için bu arayışınızı karşılayabiliyor.

Skyrim VR’ı oynamanın iki yolu var: DualShock 4 kumandası ya da PlayStation Move kolları. Move kolları daha dinamik ve eğlenceli. Her ne kadar hareket etmek için biraz alışmanız gerekiyorsa da, görüşünüzü dürbün olarak kullanabildiğiniz için yaylar çok daha kullanışlı hale gelmiş. Öyle ki, Skyrim’in standart versiyonundaki kumanda koluyla yapabildiğinizden çok daha iyisini yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda yukarıya doğru yaptığınız küçük dokunuşlarla etkileşimde bulunmak için yukarıdaki bir nesneye doğru fiziksel olarak bakmak zorunda kalmak da oldukça etkileyici.

Bunca yıl sonra yeniden Skyrim’e çekecek yeni versiyon. Eğer PS VR’ınız varsa, Skyrim VR kesinlikle kaçırmamanız gereken bir oyun.