Slender Man 'Cinayetinde' Hüküm Verildi: 25 Yıl!

İnternet ortamında yaratılan mitolojik karakter Slender Man'e (Uzun Adam) bağlılığını göstermek için sınıf arkadaşlarını ormanda öldürmeye teşebbüs eden iki genç kızdan birisi 25 yıla mahkum edildi.

16 yaşındaki Anissa Weier adlı genç kızın cezası geçtiğimiz Perşembe günü onanırken, Weier eylemlerinden sorumlu olmadığını ve zihinsel olarak engelli olduğunu bunun jüri tarafından da kararlaştırıldığını söyledi. Hakim Michael Bohren ise Wier'i suç tarihindeki yaşından başlatılmak üzere bir psikiyatri kurumunda 25 yıl hapse mahkum etti. Genç kız 37 yaşına kadar hapiste kalacak.

Sözkonusu karara sebep olan olaise; Anissa Weier ve Morgan Geyser iki genç kız, Milwaukee'nin banliyö yerleşkelerinden bir tanesinde lured Payton Leutner adlı sınıf arkadaşlarını parka götürüp orada 19 yerinden bıçakladılar. 12 yaşındaki cani kızların internette fenomen haline gelmiş 'Slender Man' adlı korku karakterinden etkilendiği belirtildi.

Söylenenlere göre iki genç kızdan cinayet işlemeleri, bu hayali korku karakter tarafından istenmiş bir durum. Genç kızlar Leutner'i öldürmeleriyle ilgili olarak yaptıkları açıklamada Uzun Adam'ın hizmetkarları olmak için kendilerini, cinayeti işlemek zorunda hissettiklerini ve ailelerini ondan korumak istediklerini söylediler.

Ağır bıçak darbelerine maruz kalan Leutner ise bugün hala hayatta ancak annesi Stacie Leutner'in mahkeme heyetine yazdığı mektuba bakılırsa büyük bir korku yaşamaya devam ediyor. Annesinin mektubuna göre, Payton saldırıdan sonra aylarca korunmak için yastığının altında kesici aletlerle yattı ve bugün dahi yatak odasının camlarını ve kapısını kilitli tutuyor.

İnternetteki Slender Man efsanesi ise şöyle; uzun boylu, yüzü olmayan, zayıf bir adam insanları (özellikle çocukları) takip eden, kaçıran ve psikolojik olarak terörize eden bir yaratık. 2009'da yayımlanan bir çevrimiçi yazı ile başlıyor.