Slender Man Filminden İlk Fragman Geldi!

İlk olarak 2016 yılında çekileceği duyurulan Slender Man filminin posteri ve fragmanı nihayet geldi. Film 18 Mayıs 2018 tarihinde vizyona girecek.

Slender Man ilk olarak 2009 yılında yayımlanan bir çevrimiçi blog yazısında ortaya çıktı. Tam da internetin geliştiği ve erişimin arttığı dönemde ortaya çıkan efsaneye göre uzun boylu, yüzü olmayan, zayıf bir adam insanları (özellikle çocukları) takip ediyo ve onları kaçırarak psikolojik olarak terörize ediyordu.

Sony'nin filmi Slender Man'in konu alındığı ilk film değil. Daha önce Mart 2015'te şekil değiştiren bu dijital canavarın genç zihinleri nasıl etkilediğini aydınlatmak için bir belgesel yapıldı. Yönetmenliğini Taylor Brodsky'ın yaptığı belgesel film, arkadaşlarını bıçaklayan iki genç kız olayından etkilenerek yapılmıştı.

Slyvain White'ın yönetmenliğini üstlendiği bu film de şüphesiz o meşhur olayın etkisi üzerine çekildi. Filmin senaryosu David Birke tarafından yazıldı. Slender Man'in oyuncu kadrosunda ise Joey King, Julia Goldani Telles, Annalise Basso, Jaz Sinclair,Talitha Bateman ve Alex Fitzalan gibi isimler bulunuyor. Filmle ilgili detaylı bir bilgi henüz paylaşılmadı.