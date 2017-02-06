Slovakya’da 17. yüzyıldan kalma bir belgenin üzerinde emoji olduğu iddia edilen bir şekil keşfedildi. Bu şeklin, dünyanın en eski emojisi olduğu iddia ediliyor.

Slovakya’daki arşiv yöneticileri, bu zamana kadar bilinen en eski emojiyi bulduklarını iddia ettiler. Ülkenin Trençin kasabasındaki 17. yüzyıldan kalma arşiv belgeleri üzerinde keşfedilen şekil, gülen yüz emojisini andırıyor.

Konu hakkında bir açıklama yapan Trençin Arşiv Dairesi Müdürü Peter Brindza, 1635 tarihli belgede Jan Ladislaides’in imzasının hemen yanında gülen bir yüz bulduklarını, sembolün tam olarak mutlu bir yüz gibi gülünmese de imzayı atan kişinin imzaladığı belge üzerinde memnuniyetini dile getirmek için bu sembolü çizdiğini düşündüklerini belirtti.

Yine de şeklin ‘günümüzdeki emojierin atası’ şeklindeki açıklamalara temkinli yaklaşan Brindza, söz konusu gülen yüzün dünyanın en eskisi olup olmadığından emin olmadıklarını, fakat Slovakya’nın en eskilerinden bir tanesi olduğuna kesin gözüyle baktıklarını belirtti.

Bu zamana kadar bilinen en eski gülen yüz figürünün Robert Herrick’in 1648 tarihli ‘To Fortune’ isimli şiirinde bulunduğu belirtilmiş, fakat bunun sonradan o dönemlerde kullanılan bir tipografi özelliği olduğu belirtilmişti.