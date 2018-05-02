Akıllı telefonların donanımları birbirine git gide yaklaşırken, mobil platforma geliştirilen uygulamalar cihazların özelliklerini bir iki adım öteye taşıyor. Onlardan biri de SmartLens.

Shazam uygulamasını birçoğunuz biliyorsunuzdur. Özellikle arkadaşlarla gidilen mekanda çalan bir şarkı için 'bu şarkı ne ya?!' türevi sohbetler genelde sonuç vermez. Tam bu esnada devreye Shazam devreye girer ve günü kurtarır. İrdeleyeceğimiz yazılım da Shazam'ın bir nevi görsel aramalara yanıt vereni diyebiliriz.

Michael Royzen'ın Geliştirdiği Diğer Uygulamalar

ASprit4Mars

Top Verse

Arcade Ninja

NoCrash

RecipeReadr

Ryde

Henüz 18 yaşında olan ve 11 yaşından beri mobil uygulama ve oyun geliştiriciliği yapan Michael Royzen tarafından tasarlanan SmartLens, akıllı telefonunuzun kamerasıyla gösterdiğiniz, canlı veya cansız herhangi bir nesnenin ne olduğunu sizlere söylüyor. Bu aşamada küçük bir kaydırma hareketi ile kameranın gördüğü cisim hakkında daha fazla bilgi de edinebiliyorsunuz. Oldukça minimal bir tasarıma sahip olan SmartLens'in geliştiricisi Michael Royzen, uygulama için bu güne değin tam 1.000 saatten fazla mesai harcadığını belirtmiş.

Tamı tamamına 17,527 farklı nesneyi tanıyabilen ve hakkında bilgiler verebilen uygulama şu an için sadece iOS cihazlar için kullanılabilir durumda. Royzen, uygulamanın temel olarak Google Lens'e benzediğini kabul etse de, Google'ın yazılımından çok daha stabil ve başarılı bir uygulama olduğunu iddia ediyor. Gelecek versiyonlarda daha spesifik nesnelerin de tanınabileceğini belirten Royzen, programın %100 başarı oranına sahip olması için de elinden geleni yapacağını belirtmiş.

Siz de iOS cihazınızda uygulamaya bir şans vermek isterseniz iOS linkine tıklayarak indirebilirsiniz: