Smule uygulamasında Anne Marie ve Sean Paul'un şarkısı "Rockabye"ı coverlayarak sosyal medyada binlerce kez paylaşılan Cizreli Mehmet yani Mehmet Ali Şulan'ın hayali gerçekleşti. Cizreli Mehmet Anne Marie'nin İstanbul Konserinde Anne Marie ile sahnede düet yaptı!

Cizreli Mehmet olarak tanınan Mehmet Ali Şulan hatırlarsanız Smule uygulaması üzerinden yaptığı "Rockabye" uyarlamasıyla sosyal medyada ünlü olmuştu. Cizreli Mehmet'in videosu milyonlarca kez izlenmiş, hatta ve hatta Anne Marie'nin bile videodan haberi olmuştu. Bir çok haber sitesinde röportaj yapan "Cizreli Mehmet" Anne Marie'nin Türkiye'ye konseri geldiğini duyduğunda birlikte konsere çıkmak istediğine dair de açıklamalar yapmıştı.

Anne Marie Türkiye konserinden önce Cizreli Mehmet'le iletişime geçip birlikte konsere çıkmak istediğini belirten bir mesaj atmıştı. Mesajı attıktan sonra doğrudan İstanbul'a yola çıkan Mehmet Ali Şulan Anne Marie ile Türkiye konserinde sahne alma şansı buldu. Dün akşam Babylon'da gerçekleşen konserde Anne Marie ile gerçekten düet yapma şansı bulan Cizreli Mehmet'in düet yaptığı görüntü aynı zamanda Anne Marie'nin resmi Twitter hesabından da paylaşıldı.

Cizreli Mehmet yani Mehmet Ali Şulan konserle beraber zaten Dünya'ya açılsa da, Dünya'da tanınma fırsatı bulmuş oldu. Biz şahsen başarılarının devamını diliyoruz. Bakalım zaten yaşadığı yerde şarkıcılık yaparak geçimini sağlayan Cizreli Mehmet'i başka sanatçılarla da düet yaparken görebilecek miyiz? Cizreli Mehmet'in başarısı hakkında siz ne düşünüyorsunuz?