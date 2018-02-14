Snap Maps'te Sevgililer Günü'ne Özel Tasarım

Snap Map Sevgililer Günü'ne özel olarak kalp biçiminde actionmojiler ve pembe rengin hakim olduğu yeni bir tasarıma gitti.

Bugün Sevgililer Günü. Bu günde tüm dünya aşk kalpleriyle süslendi. Hem de bütün dünya.

Sevgililer Günü'nde Snap Haritalar uygulamasına bakacak olursanız, her zamankinden biraz farklı olduğunu göreceksiniz.

Snap Haritalar'a dikkatle baktığınızda haritanın kuğu botları, kalp biçimli ağaçlar ve aşk kalpleriyle bezendiğini göreceksiniz. Ve tabii pembenin oldukça neşeli bir tonuyla kaplanmış olarak.

Actionmoji olarak adlandırılan simgeler de, bir miktar farklı görünüyorlar. Bitmojinizin bu versiyonları Snapchat'teki arkadaşlarınıza yapmakta olduğunuz şeyleri söyleyebiliyor.

Fakat bugün, Snap'teki arkadaşlarınızla ya da gerçek aşkınızla bir araya gelirseniz, Actionmoji'niz kalp şeklinde pizza ya da çiçeklerin çevresinde birlikte oturduğunuzu gösterecek. Ve eğer uçakta seyahat halindeyseniz, harita üzerinde bir sıcak hava balonunun içerisinde belireceksiniz.

Sevgililer Günü'nde dışarı çıkanların daha romantik bir görünüm kazanmasını sağlayacak yeni Sevgililer Günü temalı etiket paketleri ve bir sürü hareketli filtre bulunuyor.