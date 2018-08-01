Snapchat'in Yeni Özelliği Ses Komutlarını Algılıyor

Snapchat, Lens Explorer girişimiyle birlikte filtrelerini çeşitlendirmek için harekete geçti. Yeni özellikle birlikte ses komutuna göre ekranda animasyonlar beliriyor.

Snapchat, bugün sesli komutlara yanıt veren yeni özelliğini tanıttı. Şirket, kullanıcıların “merhaba”, “evet”, “hayır” gibi basit İngilizce kelimeleri söylediklerinde özel efektlerle karşılık verecek filtreleri uygulamaya ekledi. Bazı filtrelerde ise ağız açma, kaş kaldırma gibi hareket temelli özellikler yer alıyor.

Bu yeni özellikte, siz “merhaba” dediğinizde animasyon kuş sürüsü ekranın etrafını kaplayarak sizi selamlayacak; “evet” komutunda bir zoom efekti yaratılacak; “hayır” kelimesini söylemek sizi sonsuz bir fotoğraf tüneline sokacak ve “aşk” dediğinizde pekte sevimli olmayan bir caz müzik çalmaya başlayacak.

Snapchat daha önce de sese dayalı filtreleri kullanıya sunmuştu ama bu getirilen özelliğin farkı, ilk kez söylenen kelimeyi tanımlayıp buna uygun animasyonu ekrana getirmesi oldu. Önümüzdeki haftalarda yeni 5 ila 6 filtre geliştireceğini söyleyen Snapchat, 1 Ağustos Çarşamba gününden itibaren filtreleri kullanıcılara sunacak.