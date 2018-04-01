Snapchat 1 Nisan Şakası Olarak Facebook Çerçevesini Seçti

Artık birçok kişi tarafından bilinen ve kullanılan Snapchat uygulaması, 1 Nisan kapsamında yeni bir filtreye ev sahipliği yapıyor. Şaka Günü filtresi ile birlikte fotoğrafınızın etrafı Facebook çerçevesi ile kaplanabilecek.

Dünya genelinde etkinliklerin yapıldığı 1 Nisan Şaka Günü kapsamında Snapchat de Facebook filtresi ile bir adım ileriye gidiyor. Filtre ile beraber, çektiğiniz fotoğrafın etrafında bir Facebook çerçevesi beliriyor ve fotoğrafınızı beğenen kişiler Kiril alfabesi ile yazılıyor. Fotoğrafınızı beğenenlere bakılırsa, anneniz de bu şakanın içerisinde yer alıyor.

Snapchat bu yıl 1 Nisan kapsamında yeni bir şaka bulmakla uğraşmayarak, geçen yıl yaptığı şakanın aynısını kullandı. Snapchat’in 1 Nisan filtresi Şaka Günü kapsamında sadece bugün mevcut olacak. Rakiplerinden geri kalmayarak girişimlerde bulunan Snapchat, görünen o ki Instagram, Facebook gibi sosyal ağların gelişmişlik seviyelerine gelmek istiyor.

Snapchat geçtiğimiz günlerde Instagram’a karşı savaş açmak için yeni bir tasarım da ortaya koymuştu. Peki siz Snapchat’in 1 Nisan Şaka Günü kapsamında getirdiği yeni filtreyi nasıl buldunuz? Geçen sene ile benzer bir filtreyi kullanan Snapchat, daha farklı bir şey yaparak kullanıcılarını şaşırtabilir miydi?